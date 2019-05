¿Por qué Mkhitaryan no puede jugar la final de la UEFA Europa League?

El jugado armenio no acudirá a Bakú por no poder asegurar su seguridad

Hernikh Mkhitaryan no disputará la final de la . No hay lesión o sanción ninguna, su problema es estrictamente político, una de las más trascendentes consecuencias de que Bakú haya sido la sede elegida por la UEFA para disputar el trascendente partido. Mkhitaryan no jugará el partido porque es armenio, y ha decidido que lo apropiado era no acudir a un país en el que los de su nacionalidad no son bienvenidos.

El miedo estaba en la seguridad, y así lo aseguró el en el comunicado en el que anunciaba que Mkhitaryan no formaría parte de la expedición. Armenia y Azerbaiyán llevan muchos años de tensión a cuenta de la región de Nagorno Karabaj, que forma parte de Azerbaiyán pero 'de facto' está gobernada por un gobierno independiente vinculado a Armenia, lo que genera un fortísimo conflicto.

Los armenios, de hecho, normalmente no son admitidos en el país vecino, aunque se pueden hacer excepciones y de hecho las hacen, en los últimos juegos Europeos de Bakú hubo representación mandada desde Erevan, aunque siempre contada como una excepción. Desde la UEFA y la organización aseguraban que tampoco habría problema en que el jugador del Arsenal acudiese a la final esta vez, pero desde el club han decidido que no sea así.

"Hemos explorado todas las opciones para que Micki sea parte del equipo, pero después de hablarlo con él y su familia hemos decidido conjuntamente que no sea parte de la expedición. Le hemos escrito a la UEFA para expresar nuestra preocupación, Micki ha sido un jugador clave en nuestro camino hasta la final, así que es una gran pérdida para nosotros como equipo. También nos entristece que un jugador se pierda una final europea por circunstancias como esta, ya que es un evento que no se repite con frecuencia en la carrera de un futbolista", explicaron en un comunicado.

Ni siquiera podrán recordarle en el campo. El Arsenal planteó ponerse una camiseta con el nombre del jugador antes del encuentro, pero la UEFA ha prohibido la iniciativa. Mkhitaryan ha jugdo 11 partidos en la Europa League, casi todos saliendo desde el banquillo, pero no podrá estar en la gran final.