¿Por qué Marcelo Gallardo aún no dirige en Europa?

Para muchos, el Muñeco va sobrado para dirigir en el Viejo Continente, pero hay algo que se lo impide.

Marcelo Gallardo es un hombre que la afición de River jamás va a olvidar porque simplemente hablamos del DT más ganador de la historia del club con 11 títulos en poco más de seis años y medio. Además de eso, el Muñeco le dio una identidad a la institución que poco a poco temina de consolidarse.

Y es justo por todo este éxito que la pregunta que todo mundo se hace es, ¿por qué Gallardo aún no ha dado el salto a Europa? ¿Le falta algo? ¿Alguien no lo deja cumplir su sueño? Para todas estas incógnitas hay respuestas y aquí en Goal te las decimos.

Real Madrid y Barcelona, las novias de un Gallardo indeciso

Muchos expertos en el tema aseguran que el técnico argentino ya debería estar en el Viejo Continente dando cátedra e impartiendo sus conocimientos, pero él mantiene los pies en la tierra y se enfoca en los objetivos trazados con los Millonarios.

Tiempo atrás, el Muñeco rechazó una propuesta formal del Barcelona para tomar el lugar de Ernesto Valverde. También circularon rumores de que el Real Madrid lo tenía en agenda, incluso hasta se habló de un serio interés del Chelsea; ninguna opcipon prosperó.

A raíz de todos estos rechazos se abrieron dos hipótesis por las que el llamado Napoléon no quiso dejar su natal Argentina para emprender el viaje a Europa. Unos dicen que es por el cariño que le tiene a los de Núñez y otros aseguran que todo se debe a que todavía no cuenta con los créditos suficientes para dirigir a los más grandes del mundo.

Para dejar las especulaciones a un lado, para nadie es un secreto que el siguiente paso de Marcelo en su carrera como entrenador es ir al Viejo Continente, pero en el camino aún hay baches que superar para consumar el objetivo.

PÉRDIDA DE PODER

Ir a Europa significa perder todo el control que tiene el Muñeco sobre su equipo. Con los de Núñez todas las decisiones deportivas pasan por él, fuerzas básicas e incluso hasta las que tienen que ver con el nuevo pasto y otras cosas técnicas del estadio.

Irse del otro lado del mundo es un volado, porque así como pueden dejarle todo el peso del equipo, también hay directivas que solo le piden al estretaga que se dedique a entrenar.

IDEOLOGÍA DE EQUIPOS EUROPEOS

David Trezeguet, excompañero del Muñeco en el Mónaco y River, señaló que la llegada del argentino a Europa no será fácil porque actualmente la tendencia de muchos clubes es apostar por leyendas que se dediquen a dirigir. Está el caso de Pirlo con la Juventus, Flick con el Bayern o Zidane con el Real Madrid.

“Hoy los clubes no quieren arriesgar, apuestan por nombres históricos o van a lo seguro, evitan el riesgo, se cubren”, comentó Trezeguet.

"MARCELO (GALLARDO) HA DEMOSTRADO SUS CUALIDADES, PERO EL MERCADO TOP EN EUROPA ES ESTRECHO"#FOXRadio | David Trezeguet elogió la filosofía de trabajo del DT de River y su capacidad, pero aclaró que no es fácil llegar al banco de un equipo grande de Europa. pic.twitter.com/dYKWpf8YjI — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) April 30, 2020

Aún y con todo eso, la respuesta que surge para contrarrestar la idea del exjugador francés es el hecho de que el Barcelona buscó los servicios de Napoléon en 2019. Cualquiera hubiera dejado todo por dirigir al conjunto de Lionel Messi, pero Marcelo se mantuvo sereno. Declinó la oferta por motivos personales y evidentemente las críticas respecto a una posible "zona de confort" no se hicieron esperar.

Eso sí, a finales del 2020, cuando River quedó eliminado de la Copa de la Liga Profesional y de la Libertadores, el Muñeco decidió tomarse unos días para reflexionar su ciclo, los cuales coincidían con el cierre de mercado en Europa. Luego, se brindó una conferencia para dar a conocer el futuro de Marcelo Gallardo como DT.

"Cada final de temporada invita a tener que analizar cosas. Uno no está por estar porque se siente cómodo en un espacio confortable donde a uno lo valoran y lo quieren, sino que está porque yo necesito que esa vara, esa exigencia que hemos tenido durante todos estos años siga expresándose de alguna manera... No vengo a comunicar mi continuidad, hay muchas cosas qué hay que evaluar y que estamos evaluando. No presionó a nadie, quiero que me digan hacia dónde vamos", comentó el timonel.

Así es como cada día que pasa la gente se pregunta "¿cuándo será el día en que algún club de Europa anuncie al argentino como su nuevo técnico? Parece que la noticia llegará pronto, pero por mientras no queda más que disfrutar del tiempo que le queda al Muñeco en Buenos Aires.

De momento, el contrato de Gallardo con River culmina en diciembre del 2021, fecha donde podríamos ver el nuevo rumbo que tomará la carrera del laureado entrenador.