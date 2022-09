Por qué Luis Enrique podría dejar de ser el entrenador de la Selección España tras el Mundial Qatar 2022, cuándo acaba su contrato y todo sobre su futuro

El entrenador termina su contrato después del Mundial de Qatar y no ha dado pistas de si seguirá a pesar de clasificarse para la Nations League.

Luis Enrique Martínez es desde 2018 el inquilino del banquillo de la Selección de España cuando sustituyó en el cargo a Julen Lopetegui y Fernando Hierro. Sólo durante unos meses dejó el puesto en manos de su ayudante Robert Moreno por el fallecimiento de su hija pero regresó en 2020 cuando comunicó a la Real Federación Española de Fútbol que estaba preparado para volver.

El técnico asturiano ha acumulado desde entonces muy buenos resultados. En la Eurocopa 2021 acabó siendo semifinalista con una España que no parecía candidata al título, fue subcampeón de la Nations League 2021 y se ha clasificado para el Mundial como primera de grupo y para la final four de la Nations League 2023.

A pesar de que La Roja pasa por un momento de transición, ha redoblado su apuesta por los jóvenes y él ha decidido dejar fuera de la Selección a veteranos como Sergio Ramos o Iago Aspas con algunas dosis de polémica, los resultados son incontestables.

Sin embargo, el futuro de Luis Enrique en el banquillo no está asegurado más allá del Mundial de Qatar 2022. La Federación siempre ha apostado por renovar a sus entrendores tras conseguir la clasificación para una Eurocopa o un Mundial pero este no ha sido el caso del asturiano.

El ex del Barcelona aún no ha renovado, acaba contrato justo tras la cita mundialista y no ha dado pistas sobre sus ideas de cara al futuro.

De hecho, tras la consecución de la clasificación para la Final Four de la Nations League tampoco se manifestó al respecto, ya que la lucha por el título no será hasta junio de 2023 cuando ya no tendría contrato. "¿Junio? el futuro no existe", dijo escuetamente.

En este sentido, la RFEF siempre se ha mostrado convencida de seguir contando con Luis Enrique pero no ha llegado a cristalizarse en nuevo contrato aparentemente por las dudas del técnico. El preparador podría decidir tras el Mundial tomarse un respiro o volver al fútbol de clubes, donde seguramente no le faltarían opciones para volver a sentarse en un banquillo de prestigio, ya que por ejemplo el Manchester United lo sondeó antes de contratar a Erik ten Hag.

En ese sentido, algunos técnicos también empiezan a sonar para sucederle en la Selección, siendo uno de ellos Marcelino García Toral.