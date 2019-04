¿Por qué los fanáticos del Manchester United quieren que el City gane la Premier League en lugar del Liverpool?

Existe una profunda rivalidad que continúa superando cualquier disgusto por la nueva ola de éxitos que pueda tener el equipo de Guardiola.

Durante gran parte del reinado de Sir Alex Ferguson, el objetivo estaba claro. "Mi mayor desafío no es lo que está sucediendo en este momento, mi mayor desafío fue derribar al desde su posición privilegiada", comentó el entrenador en alguna oportunidad. Mientras el estaba siendo considerado uno de los clubes más grandes del mundo durante los años 70 y 80, el Liverpool dominaba a y, para 1990, habían llevado su cuenta de títulos de liga a 18 y se habían embolsado cuatro triunfos europeos.

Este año, el Liverpool intenta finalmente ganar su 19º título de liga, después de 29 años y 13 coronas del United. Sólo el City y el Liverpool luchan por el campeonato. La gran mayoría de los Diablos Rojos, pese a que del otro lado están sus no tan queridos vecinos, odiarían la posibilidad de que el conjunto de Klopp regrese a la mesa principal.

El artículo sigue a continuación

"Es principalmente histórico, debido al hecho de que a lo largo de la vida de muchas personas han sido el equipo contra el que siempre hemos competido, mientras que el City es una especie de niños nuevos en el bloque", explicó Anthony Shaw, del United Stand fanzine. "Y aunque eso podría cambiar en el futuro, en este momento, la mayoría de los fanáticos del United diría que consideraría al Liverpool como nuestros mayores rivales. Desde una edad temprana, te han convencido de que el Liverpool es el rival más grande del United. Nunca vi los días de gloria del Liverpool, pero incluso durante los años 90, el City nunca fue una amenaza, fue probablemente alrededor de 2009 o 2010 que comenzaron a convertirse en rivales serios. Entonces, tal vez, los jóvenes puedan considerar que es el City, pero la mayoría todavía piensa que los del Liverpool son los principales rivales", agregó.

El entrenador del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, admitió en su conferencia de prensa que no está muy interesado en que ambos ganen: "Para mí, la motivación es hacia algo, para ganar algo tú mismo. No se trata de quitarle algo a los demás. Tenemos que querer superarlos. Hemos sido los mejores, y no es agradable ver a esos dos en la parte superior".