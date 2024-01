¿Por qué el Liverpool juega con camiseta morada en la FA Cup 2023-24?

El conjunto de Liverpool lucirá una camiseta alternativa para el duelo frente al Arsenal de la FA Cup.

Arsenal y Liverpool se enfrentan por la tercera ronda de la FA Cup 2023-24 en la cancha del Emirates Stadium en Londres. Será un partido de alta intensidad en la capital inglesa, donde ambas escuadras buscan avanzar a la siguiente etapa del torneo de clubes más antiguo del mundo.

Para este partido, los 'Reds' usarán una camiseta alternativa, que tiene un trasfondo importante y en GOAL te contamos los detalles:

¿POR QUÉ EL LIVERPOOL JUEGA CON CAMISETA MORADA?

Para este importante encuentro, ambos equipos no lucirán sus colores tradicionales. Esto debido a la campaña "No More Red", que busca erradicar los asesinatos con arma blanca y la violencia juvenil que se vive durante los últimos años en el Reino Unido.