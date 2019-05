¿Por qué la revancha de la Recopa entre River y Athlético Paranaense cambió de fecha?

El encuentro de vuelta del certamen estaba programado para el miércoles 29 en el Monumental, a las 21.30, pero la CONMEBOL lo movió de día.

Pese a la eliminación de la Copa Superliga, el semestre no se terminó para River, al que le queda nada menos que la posibilidad de conseguir una nueva copa internacional bajo el mando de Marcelo Gallardo: el próximo miércoles, como campeón vigente de la , el Millonario disputará en Curitiba el partido de ida de la frente a Athlético Paranaense, ganador de la última edición de la Sudamericana. Lo que aún no se sabe es cuándo se jugará la revancha.

El encuentro de vuelta del certamen fue programado por la CONMEBOL para el miércoles 29 de mayo a las 21.30, en el Monumental. Sin embargo, la Confederación General del Trabajo (CGT) argentina anunció un paro general para ese mismo día, al que adherirán los gremios del transporte, por lo que no habrá colectivos, trenes ni subterráneos, y también podría sumarse UTEDyC, el sindicato que engloba a los trabajadores de los clubes, que son quienes se encargan -entre otras cosas- de la apertura del estadio los días de partido.

A partir de esta situación inédita, en la Confederación Sudamericana estudió la posibilidad de modificar la fecha del partido y pasarlo para el jueves 30: el martes 28 no es una opción porque la medida de fuerza comenzará a la medianoche y complicará la salida de los hinchas del estadio. El cambio de día, en tanto, no afecta a ninguno de los dos equipos desde lo deportivo: el Millonario ya no tiene competencia a nivel local en la temporada, mientras que el encuentro que Paranaense debía disputar el domingo 2 frente a Fluminense por el Brasileirao fue postergado.