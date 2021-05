Por qué la final de la Champions League 2021 se juega en Oporto en Portugal en el Estadio Do Dragao y no en Estambul en Turquía

El organismo ha decidido cambiar la sede para que puedan viajar 12.000 aficionados de Manchester City y Chelsea, 6.000 de cada equipo.

La UEFA ha anunciado que va a cambiar la sede de la final de la Champions League 2021 que disputarán el Manchester City y el Chelsea. El encuentro iba a jugarse en Estambul pero por segunda temporada consecutiva se cambia la sede y tendrá lugar en Portugal, concretamente en el Estadio do Dragão de Oporto el 29 de mayo de 2021.

"La final estaba programada originalmente para tener lugar en el Estadio Olímpico Atatürk en Estambul pero, tras la decisión del gobierno del Reino Unido de colocar a Turquía en su lista roja de destinos de viaje COVID-19, organizar la final allí no habría significado ninguno de los fanáticos nacionales de los clubes. podría viajar al juego. Después de un año de que los aficionados no pudieran acceder a los estadios, la UEFA pensó que había que hacer todo lo posible para garantizar que pudieran asistir los aficionados de los dos equipos finalistas", explica la UEFA en un comunicado.



Asimismo, el organismo ha explicado que intentaron que la final se trasladara a Inglaterra y The Times llegó a publicar que sería en Wembley pero aclara que "a pesar de los esfuerzos exhaustivos por parte de la FA y las autoridades, no fue posible lograr las exenciones necesarias de los acuerdos de cuarentena del Reino Unido. Las autoridades portuguesas y la FPF intervinieron y trabajaron rápida y fluidamente con la UEFA para ofrecer un lugar adecuado para la final y, como Portugal es un destino de la lista verde para Inglaterra, los aficionados y jugadores que asistan a la final no tendrán que ponerse en cuarentena a su regreso a casa".

Estambul se queda sin final por segunda temporasa consecutiva

El Estadio Olímpico Atatürk iba a ser la sede de la final 2020 pero se traladó a Lisboa en una final a 8 por el coronavirus. En 2021 volvía a estar destinada en el recinto de Estambul pero finalmente se ha vuelto a cambiar y será nuevamente en Portugal.

A este respecto, la UEFA aclara que "la decisión no llega sin un gran pesar por el trabajo que las autoridades del fútbol turco han realizado durante los dos últimos años para asegurar la exitosa organización de la final en Estambul. La UEFA también está agradecida por su continua asociación y espíritu de cooperación, así como por la comprensión que demostraron en esta circunstancia particular, y buscará urgentemente futuras oportunidades para la ciudad de Estambul".

Cuántos aficionados del Manchester City y el Chelsea podrán entrar en la final de la Champions League 2021

La UEFA justifica que el cambio de sede permitirá que haya 6.000 aficinados de cada equipo en la final: "Los aficionados de los equipos finalistas podrán comprar entradas a través de los clubes de la forma habitual, y las 6.000 entradas por club saldrán a la venta lo antes posible. El número de aficionados de cada equipo que podrá asistir es el mismo que estaba previsto en Estambul".

Cómo conseguir y comprar entradas para la final de la Champions League 2021

Asimismo, se pondrán entradas a la venta para el público general: "La capacidad del estadio para el partido se finalizará y confirmará a su debido tiempo en cooperación con las autoridades portuguesas y la FPF. Para la venta de entradas al público en general comenzarán el 24 de mayo de 2021 a las 14 horas en la web de la UEFA ".