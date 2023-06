Por qué la camiseta de la Selección argentina femenina no tiene tres estrellas

El combinado albiceleste disputará la máxima cita deportiva femenina, aunque no contará con las estrellas en el escudo.

La Selección argentina está próxima a disputar la Copa Mundial Femenina 2023 en Australia y Nueva Zelanda. Esta será la cuarta participación histórica de las albicelestes, que hasta el momento jugaron nueve encuentros con siete derrotas y dos empates.

El grupo de la Selección argentina en el mundial femenino: es fácil o difícil quiénes son sus rivales

Ya tienen su vestimenta de gala para la ocasión, pero no podrán contar con las estrellas del escudo original. Esta situación tiene una explicación que detalla FIFA en su web: "La camiseta de la Selección argentina femenina no tiene las tres estrellas porque se trata de competencias diferentes y los títulos no son compartidos por las federaciones".

Argentina integrará el Grupo G junto a Suecia, Sudáfrica e Italia. El debut se dará ante las italianas, el 24 de julio en Eden Park.