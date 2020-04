¿Por qué no pudo jugar Maribel Domínguez con el Celaya?

Domínguez está a cargo de la Selección mexicana femenil Sub 17 ante la llegada de Mónica Vergara a la Sub 20.

Maribel Domínguez es considerada como la precursora del futbol femenino en , situación que la tiene como referente de las mujeres que aspiran a cumplir un sueño en las canchas.

El nombre de Maribel es sinónimo de goles, una situación que la catapultó al FC de , equipo donde se convirtió en estrella en el Viejo Continente. Por azahares del destino recaló en el Euromat Estartit de la Segunda División, equipo para el que fue clave para ascender al máximo circuito.

Pero la carrera de ‘Marigol’ también tuvo tropiezos, toda vez que no pudo jugar con el Atlético de la Primera División A de México, aún cuando tenían todo listo en el país.

Y es que ya había sido contratada, la documentación había sido ingresada, la Federación Mexicana de Futbol había dado la autorización, pero la FIFA sorprendió en diciembre del 2004 al no darle el permiso para que pudiera jugar con hombres.

"Se debe mantener una clara división entre el fútbol masculino y el femenino. No tenemos nada contra el hecho de que mujeres jueguen con hombres, pero no bajo la égida de la FIFA. Si esta señorita quiere jugar entre los hombres, que lo haga, pero no dentro de nuestra institución", explicó en su momento el presidente de la FIFA Joseph Blatter.

Previo a dichos capítulos, la galardonada por la Federación Internacional en 2006 como sexta mejor jugadora del mundo jugó con Kansas City Mystics de donde anotó 17 goles y Atlanta Beat con quienes fue subcampeona.

La ausencia de una liga profesional femenil en México no fue impedimento para que Domínguez fuera colocada en la cúspide, uno de los factores para la formación de niñas y ocupar la dirección técnica de Selección Sub 17, en busca de una oportunidad a futuro en el combinado mayor que dirige Christopher Cuellar.