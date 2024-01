El exitoso técnico alemán anunció que se irá del conjunto Red cuando acabe la temporada. Todos los detales, aquí.

A través de un vídeo publicado en las redes sociales del Liverpool, Jürgen Klopp ha anunciado este viernes 26 de enero que dejará el club inglés al final de la temporada 2023-24. El entrenador alemán tenía contrato hasta 2026, pero ha decidido que no lo va a cumplir hasta el final por falta "de energía".

El estratega alemán tomó las riendas del Liverpool en octubre de 2015, cuando fue designado para suceder a Brendan Rodgers.

Desde entonces, Klopp ha hecho que los Reds consiguieran títulos en la Premier League, la Liga de Campeones, la FA Cup, la Carabao Cup, la Supercopa de la UEFA y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA.

¿Por qué Jürgen Klopp se va del Liverpool, a qué club entrenará y quién será su sucesor en Anfield Road?

Klopp ha revelado que dejará el cargo al final de la campaña 2023-24, y lo hizo a través del siguiente mensaje publicado en el sitio web oficial del Liverpool: "Puedo entender que sea un shock para mucha gente en este momento, cuando lo escuchas por primera vez, pero obviamente puedo explicarlo, o al menos intentar explicarlo. Amo absolutamente todo sobre este club, amo todo sobre la ciudad, amo todo sobre nuestra afición, amo al equipo, amo al personal. Amo todo. Pero el hecho de que tome esta decisión les demuestra que estoy convencido de que es la que tengo que tomar".

Y agregó: "Es que me estoy quedando, cómo decirlo, sin energía. No tengo ningún problema ahora, obviamente, ya sabía desde hace tiempo que tendría que anunciarlo en algún momento, pero ahora estoy absolutamente bien. Sé que no puedo hacer el trabajo una y otra vez y otra y otra vez. Después de los años que pasamos juntos y después de todo el tiempo que pasamos juntos y después de todas las cosas que pasamos juntos, el respeto creció por ti, el amor creció por ti, y lo mínimo que te debo es la verdad, y esta es la verdad”.

El contrato de Klopp debía durar hasta el verano de 2026, pero no lo cumplirá y acabará su vínculo tras casi nueve años en el banquillo: “Ya se lo dije al club en noviembre. Tengo que explicar un poco que tal vez el trabajo que hago la gente lo ve desde afuera, estoy en la línea de banda y en sesiones de entrenamiento y cosas así, pero la mayoría de las cosas suceden en torno a este tipo de cosas. Eso significa que comienza una temporada y ya planificas prácticamente la próxima temporada. Cuando nos sentamos juntos a hablar sobre posibles fichajes, el próximo campamento de verano y si podemos ir a donde sea, surgió el pensamiento: 'Ya no estoy seguro de estar aquí entonces' y eso me sorprendió a mí mismo".

Klopp ha estado en más de 460 partidos como técnico del Liverpool y cuenta con un índice de victorias del 60,7 por ciento. Es el cuarto técnico con más títulos (7) en el Liverpool, sólo por detrás de Bob Paisley (20), Kenny Dalglish (10) y Bil Shankly (9). En esta campaña podría sumar alguno más, pues su equipo está en carrera en la Premier League, la Europa Leagu, la FA Cup y la Carabao Cup.

Xabi Alonso, principal candidato a suceder a Klopp

Evidentemente, el Liverpool no ha anunciado al sucesor de Liverpool y no se espera que lo haga en los próximos días o semanas.

Sin embargo, el ex internacional español Xabi Alonso, de gran trabajo en el Bayer Leverkusen, suena como el principal candidato a coger el banquillo de Anfield Road.

Alonso tiene un pasado exitoso como futbolista de los Reds, y podría protagonizar un espectacular regreso como técnico.

Roberto de Zerbi, Graham Potter y Julian Nagelsmann son otras de las opciones que podrían sentarse en el banquillo del Liverpool, mientras que es bastante improbable que Steven Gerrard o José Mourinho se hagan cargo del equipo.