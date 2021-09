El volante creativo aún está por fuera del arranque de la temporada en la Premier League.

La temporada 21-22 ya inicó para el Everton con dos victorias y un empate que por ahora lo tienen sexto en la tabla de la Premier. El estreno de Rafa Benítez como nuevo técnico del Toffee generó alta expectativa, tanto por su pasado en Liverpool, como por los objetivos que pueda alcanzar tras la salida de Carlo Ancelotti.

El español aún no podrá contar con una de las estrellas del equipo, el colombiano James Rodríguez. En medio de rumores sobre su salida del club y con el mercado de Medio Oriente aún abierto, las especulaciones no se han hecho esperar respecto al futuro del cucuteño.

En Goal te decimos por qué el volante del Everton no puede jugar este lunes.

James Rodríguez 🇨🇴 intentó comprarse a sí mismo en el modo carrera de FIFA 🎮 y esto fue lo que pasó... 😅😬🙃 pic.twitter.com/Act5Of33oN — Goal en español (@Goal_en_espanol) August 12, 2021

¿POR QUÉ NO JUEGA JAMES RODRÍGUEZ CON EVERTON?

Para el inicio del campeonato, el "10" de la Tricolor fue separado del plantel profesional tras estar en contacto cercano con un caso positivo de Covid-19. Sin embargo, el propio James confimó que él no se había contagiado y que estaba en perfecta condición.

Tras la triple fecha de Eliminatorias sudamericanas de septiembre, en la que Rodríguez tampoco fue tenido en cuenta por Reinaldo Rueda con Colombia, Everton retomará la acción en la Premier League este lunes recibiendo al Burnley. Y Benítez ya advirtió que el cafetero seguirá ausente.

Si bien está entrenando, 'Rafa' confimó que en la parte física, James está por detrás de otros jugadores del equipo, por lo que tendrá varios días más de adaptación física. "Si se queda con nosotros, es una buena noticia. No tenemos ninguna duda sobre su calidad", indicó el técnico respecto al mercado de fichajes.

Pero contrario a lo manifestado por el entrenador, James dijo estar apto para jugar si así se requiere. "Estoy entrando desde hace 2 días, tuve 4 días libres. Estoy preparándome por si me toca jugar. Estoy apto, por si juego, hacerlo bien. Me estoy entrenando de buena manera y físicamente estoy bien. Estoy tranquilo. Everton juega el lunes, si me quieren llevar estoy apto", aseguró el mediocampsita a través de Twitch.