¿Por qué James Rodríguez no juega ante el Eibar?

El colombiano no está lesionado, pero le faltan entrenamientos, según informó Zidane en la última rueda de prensa.

Mientras equipos como el , el y el preguntan por James Rodríguez, el colombiano sigue sin lucirse en el . Este sábado, tampoco jugará frente al . Su ausencia, por lo pronto, llama la atención.

Zidane: “Bale y James no están lesionados, pero tampoco están disponibles”

Zinedine Zidane, en la rueda de prensa previa al partido correspondiente a la jornada 13 de , informó que el ex-Bayern Munich no está lesionado. ¿Y entonces? La razón, según el entrenador, es “porque no ha entrenado con el equipo”.

“Lo de James y Bale no es decisión técnica. No tienen lesión, pero si no ha entrenado con el equipo, no van a jugar. Todavía les falta algo”, agregó el francés, intentando aclarar un poco.

¿Los futbolistas opinarán igual que su DT?