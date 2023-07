¿Por qué Israel y Ucrania no juegan por el tercer puesto del Europeo Sub-21 de Rumanía y Georgia?

Ambas selecciones han rayado a un gran nivel en el campeonato, pero no podrán enfrentarse por la medalla de bronce

El Campeonato de Europa Sub21 de 2023 se cierra este sábado en el Batumi Arena de Georgia. El estadio, en ese sentido, en el que se verán las caras España e Inglaterra por intentar hacerse con el trofeo de campeón. Y es que ambas selecciones pasaron a la gran final tras deshacerse en semifinales respectivamente de Ucrania e Israel: dos combinados que han luchado hasta la saciedad en el Europeo Sub21.

Es más, las dos selecciones han sido las sorpresas más gratas del torneo. Ambas se habían tenido que clasificar en la ‘repesca’, después de no conseguir el pase directo en la fase de clasificación de hace un año. En ella, Ucrania acabó segunda del Grupo H, por detrás de Francia; mientras que Israel se vio superada por Alemania en el Grupo B. Es más, el combinado israelí se metió en la ‘repesca’ a última hora, pues le arrebató a Polonia esa segunda posición en el último partido de la primera fase.

Las sorpresas del torneo

Pero, en la 'repesca', tanto Ucrania, dirigida desde el banquillo por Ruslan Rotan, como Israel, rindieron de maravilla. Los primeros se ‘cargaron’ a Eslovaquia, mientras que los pupilos de Guy Luzon se deshicieron de Irlanda. Así, los dos se clasificaron para la fase final, donde Israel sorprendió y quedó segunda del Grupo C, por delante de República Checa y Alemania; y Ucrania hizo lo propio en el B, el de España (ante la que empató en fase de grupos) para pasar como segunda.

Después, llegaron los cuartos, donde Israel venció a la anfitriona Georgia, otra de las revelaciones del torneo; y Ucrania se ‘cargó’ a Francia, una de las favoritas. Aunque eso fue antes de que Inglaterra y España se cruzasen en el camino de ambos combinados y les apeasen del sueño de conseguir el campeonato. Las dos han quedado, por tanto, eliminadas en semifinales. Y con contundencia: Israel cayó 0-3 ante los ‘mini-Pross’ y Ucrania, por 5-1 frente a ‘La Rojita’. Aunque los de Rotan comenzaron ganando a España, todo sea dicho.

Sin partido por el tercer puesto

Aunque ahora, y a pesar del gran despliegue de ucranianos e israelíes en este Europeo, no será posible saber cuál de las dos selecciones se gana en el campo la medalla de bronce en el Campeonato. Y es que la UEFA no contempla que haya partidos por el tercer puesto en sus competiciones, por lo que Israel y Ucrania no podrán enfrentarse por la medalla.

Una lástima, pues hubiera sido tremendamente interesante ver a los Mykhaylo Mudryk (que ha sido, con diferencia, uno de los mejores jugadores del Europeo), Artem Bodnarenko, Georgiy Sudakov y compañía enfrentarse a la Israel de Oscar Gloukh, Eden Karzev, Gil Cohen y demás. Pero las bases de la competición, ya se sabe, son las que son. Eso sí, queda por librarse la gran batalla de este Europeo Sub21 de Rumanía y Georgia: el duelo que enfrentará el sábado a España e Inglaterra en la gran final.

