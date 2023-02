Por qué Griezmann tiene el pelo teñido de rosa

Una votación familiar decidió el color del tinte elegido por el francés

Antoine Griezmann está muy acostumbrado a los cambios de imagen. Le hemos visto con el pelo corto y con melena, suelta o recogida. Y en cuanto a los colores también le hemos contemplado unos cuantos. El que luce actualmente, el rosa, ha llamado mucho la atención. Muchos se preguntan el motivo de su elección y lo cierto es que a él le ha debido de convencer porque, con lo dado que es a buscar nuevos looks, éste último le está durando bastante.

Las decisiones de Antoine, como él mismo ha aclarado, no sólo son estéticas. Van mucho más allá. "Con mis cortes de pelo ves si estoy realmente feliz o no. Desde pequeño soy así, looks, colores...Al final siempre digo que es donde se nota que estoy feliz".

En el partido de Liga frente al Elche, Griezmann apareció con el pelo teñido de rosa y el propio jugador, explicaba unos días después, en los medios del club, cómo surgió esa elección. Ni más ni menos que una votación familiar. "La elección era azul o rosa. Tenemos tres chicas en casa, somos solo dos chicos y el rosa ganó".

Es decir, el color del pelo del francés fue el resultado de los tres votos a favor de Erika Choperena y sus hijas Mía y Alba, que se impusieron al futbolista y el pequeño Amaro, que preferían el azul.