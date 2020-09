¿Por qué Funes Mori podría jugar con la Selección mexicana?

El reglamento del órgano rector podría ir a favor del atacante de Rayados para una futura convocatoria.

Aún cuando estaba impedido por los reglamentos de la FIFA, Rogelio Funes Mori podría tener una ligera esperanza de representar a la Selección Mexicana pues el organismo internacional permitiría a los jugadores formar parte de más de un representativo.

De acuerdo con información de El País, habría una normativa que podría aplicarse en algunos casos, entre ellos con el futbolista de Rayados de . Y es que deberá cumplir con su proceso de naturalización para poder ser elegible por Gerardo Martino en el proceso rumbo al Mundial de Qatar 2022 en caso de que esto pueda confirmarse por las autoridades.

Funes Mori disputó su último partido con Selección Nacional en 2011. En aquel año disputó seis encuentros y anotó dos goles en la Eliminatoria Sub 20 con , torneo oficial y organizado por la Conmebol de acuerdo con los lineamientos de FIFA.

El criterio para Rogelio por el que podría tener la oportunidad de ser llamado por tendría el siguiente contexto: "Han transcurrido al menos tres años desde que jugó el último partido internacional A de cualquier disciplina futbolística con su federación actual, tanto en competición oficial como no oficial".

Hasta hace unos meses trascendió que el ariete argentino de la Pandilla pretendía pedir un permiso especial para contar con una excepción y no le cuenten el Sudamericano Sub 20 del 2011 como un certamen oficial. No obstante, tras evaluarse junto a directivos de la Federación Mexicana, con el paso del tiempo esto terminó por quedar descartado.