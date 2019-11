¿Por qué está dañado el pasto del Estadio Azteca?

En Goal te explicamos las razones del pésimo estado del césped del Coloso de Santa Úrsula.

El Estadio Azteca , a lo largo de sus 53 años, siempre se destacó por su modernidad y el cuidado de cada detalle. Pero, por desgracia, actualmente la cancha del Coloso de Santa Úrsula luce en pésimas condiciones. Y eso es motivo de preocupación, principalmente para América , que deberá utilizar el inmueble para la Liguilla del Apertura 2019.

El juego de NFL entre Chargers y Chiefs terminó por afectar mucho la cancha, pues se sabe que el futbol americano es un deporte muy intenso, de contacto y que termina por causar estragos en el césped natural.

Dicho cotejo se realizó el 18 de noviembre, estando pactada la ida de los cuartos de final con once días de separación. Todo parece indicar que no fue suficiente los días de descanso, pues desde la televisión se ve el daño en el terreno de juego y que la pintura no logró quitarse del campo.

Si las Águilas continúan avanzando de rondas, la administración del Estadio Azteca tendrá que tomar medidas para recuperar el magnífico estado de uno de los campos en mejor estado del continente.