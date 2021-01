¿Por qué el VAR no anuló el gol de Messi tras las manos de Busquets en el Granada vs. Barcelona?

Polémica en el Nuevo Los Cármenes con la jugada que termina en el 0-2 de los catalanes.

La pregunta que probablemente más veces se han hecho los espectadores que estaban viendo el partido del en el Nuevo Los Cármenes ante el llegó sobre los 35 minutos de la primera parte. Y fue la siguiente: ¿por qué el VAR no anuló el golazo de Lionel Messi tras las manos de Sergio Busquets en el inicio de la jugada que acabó en el 0-2 de los catalanes? El videoarbitraje, cabe señalar, ni siquiera llamó a Ricardo de Burgos Bengoetxea para que viera la jugada en el monitor.

El equipo de Ronald Koeman, con resultado favorable de 0-1 por gol de Antoine Griezmann y pasada ya la primera media hora de juego, hizo una jugada rápida y directa en la que el internacional argentino recibió en la frontal del área, se orientó a la izquierda y firmó un golazo de pierna izquierda que significó el segundo tanto para su equipo en el partido de la jornada 18 de .

G⚽L DE BARCELONA‼️

👤 Messi ⏱️35'

Granada 0️⃣

Barcelona 2️⃣#LaLiga 🇪🇦 🏆

Todos los goles en nuestro canal 🛩️

SUSCRÍBITE ⏬pic.twitter.com/grCknb7Dwx — El forastero deportivo (@ElForastero1982) January 9, 2021

¿Por qué el VAR no anuló el gol de Messi tras las manos de Busquets?

¿Y dónde estaba el problema, entonces? La polémica existe porque el gol de Messi viene precedido de una mano de Sergio Busquets en el inicio de la jugada. Un balón que deja Yangel Herrera con el pecho y toca accidentalmente el jugador del Barcelona con el brazo. ¿Debió el VAR anular el tanto del rosarino?

El reglamento dice que un gol no debería subir al marcador si está precedido de una mano de un futbolista del equipo que ataca. Pero, este año, la normativa indica que el VAR sólo entra a valorar esa mano si el gol llega inmediatamente después. No ha sido el caso en esta jugada, ya que hubo pases y transcurrieron algunos segundos hasta el remate de Messi.

Es decir, según el reglamento, "cometerá infracción" el equipo que marque un gol "inmediatamente después de que el balón le toque a él o a un compañero de equipo en la mano o el brazo, incluso de manera accidental". La mano de Busquets fue accidental, pero no fue inmediatamente previa al gol de Messi.

Daudén Ibáñez y Andújar Oliver: "Debieron anular el gol"

Según intentó explicar el ex árbitro Iturralde González en Cadena SER, el balón "le pega en la mano a Busquets en el inicio de jugada, el árbitro no la ve o la ve y cree que no es punible".

Por su parte, el también ex árbitro Arturo Daudén Ibáñez, en Onda Cero, dijo que "hay mano de Busquets en el inicio de la jugada del gol de Messi. Habría que haber anulado el gol. Para eso está el VAR"

"¿Dónde estaban mirando y qué estaban haciendo", se preguntó el ex colegiado Andújar Oliver en Radio Marca. "El gol no debió subir al marcador por esas manos de Busquets", sentenció. Además, se preguntó por qué el VAR no llamó al colegiado principal, Ricardo de Burgos Bengoetxea, para que viera la jugada en el monitor.