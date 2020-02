¿Por qué el Sevilla no lleva publicidad en su camiseta en el partido contra el Cluj de la UEFA Europa League?

No pueden llevar el nombre de su sponsor en el partido porque la legislación rumanda no permite la publicidad de casas de apuestas.

El jugó con una camiseta inusual su partido ante el Cluj en la ida de los dieciseisavos de final de la UEFA . Muchos aficionados veían algo raro en la camiseta y la respuesta estaba en que los de Lopetegui no lucían en su equipación la publicidad habitual.

¿Por qué no la lucieron? Los sevillista no podían lucir la publicidad de la marca Marathon Bet como viene siendo habitual esta temporada pero no porque hayan roto el contrato, que une a ambas entidades durante tres temporadas y sí porque no lo permite la legislación rumana.

Est mismo ya le había ocurrido al en tres partidos de la UEFA en sus visitas al y al y es habitual que ocurra con este tipo de patrocinadores en partidos de las competiciones continentales.