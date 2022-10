El delantero luso no estará ni en el banquillo de suplentes para enfrentar a los Blues.

Ya no sorprende que Cristiano Ronaldo no juegue de inicio con el Manchester United. Erik Ten Hag, entrenador del equipo inglés, suele no tener en cuenta al astro portugués para iniciar los partidos del conjunto Red Devil.

Sin embargo, la ex estrella del Real Madrid no estará ni en el banquillo de suplentes durante la visita del United al Chelsea del próximo fin de semana, con 'CR7' habiendo sido castigado tras un episodio ocurrido en la victoria del cuadro de Manchester contra el Tottenham el pasado miércoles 19 de octubre.

Por qué el Manchester United castiga a Cristiano Ronaldo y no lo convoca para visitar al Chelsea

La noticia fue publicada a través de la página web oficial del Manchester United, aunque el club británico no habla de castigo para anunciar la baja de Cristiano de cara al duelo del próximo sábado en Londres (18:30 horas).

"El club acaba de publicar una declaración sobre la situación actual de Cristiano Ronaldo. El delantero de 37 años no formará parte de la convocatoria para el partido de este sábado ante Chelsea por Premier League. El resto del grupo entrenará con normalidad de cara a este encuentro", reza el comunicado emitido por los mancunianos este jueves 20 de octubre.

La ausencia de Cristiano Ronaldo tiene que ver con su actitud durante el triunfo de su equipo 2-0 contra el Tottenham de Antonio Conte. El delantero nacido en Madeira se marchó al vestuario sin jugar y antes de que finalice el partido contra los Spurs, un enfado que le costó su presencia ante el Chelsea.