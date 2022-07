¿Por qué el Celta de Vigo no tiene sus uniformes para el amistoso con Pumas?

El equipo español no cuenta con la indumentaria completa para este compromiso de exhibición.

Pumas y Celta de Vigo sostendrán un partido amistoso este miércoles 13 de julio. El conjunto celtista se encuentra de gira por América con motivo de su pretemporada y aprovechó su estancia en el continente para poder medirse al equipo Universitario.

Este compromiso será el primero de dos internacionales que sostendrán los Felinos, ya que el próximo 7 de agosto viajarán a España a enfrentarse al Barcelona en el trofeo Joan Gamper. Con estos duelos, confían en afianzar su mejor versión y meterse a la Liguilla del torneo Apertura 2022.

Para el juego contra el Celta, habrá un inconveniente, pues el cuadro español no cuenta con la indumentaria necesaria para saltar al campo. Pese a ello, no se ha anunciado que el cotejo vaya a ser cancelado.

¿POR QUÉ EL CELTA NO TIENE SU UNIFORME COMPLETO?

El Celta de Vigo llegó apenas el martes a la Ciudad de México y, a menos de 24 horas de haber arribado a la capital mexicana, no cuentan con su uniforme. Esta situación se debe a que la utilería no fue enviada a tiempo, pues no era transportada en el mismo avión que llegaron.

Se espera que terminen por usar jerseys genéricos, para que, de esta manera, el partido amistoso contra los Pumas en Ciudad Universitaria se pueda celebrar sin ningún tipo de contratiempo.