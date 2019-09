Konami, la razón de que el Camp Nou no aparezca en el FIFA 20

El FIFA 20, que se estrena este próximo 27 de septiembre, no podrá contar con el Camp Nou, al menos hasta el 2024.

Los aficionados del FIFA ya están contando los días para que la nueva edición del popular videojuego salga a la venta. El próximo 27 de septiembre, el FIFA 20, que cuenta con importantes novedades, verá la luz pero lo hará sin la presencia del Camp Nou, uno de los estadios más famosos del mundo.

Todos se preguntan cuál es el motivo por el cual el coliseo del FC , que desde hace unas temporadas no aparece en el FIFA, no tiene protagonismo. La razón por la que no está ni se le espera por el momento tiene que ver con el gran rival de EA Sports en el mundo de los videojuegos, la empresa asiática Konami.

¿Qué tiene que ver Konami con todo esto? Muy sencillo: Es la fabricante del videojuego Pro Evolution. En los últimos años, esta empresa ha ido firmando numerosos contratos de exclusividad con algunos de los mejores clubes del mundo. Uno de los casos más claros es el de la , que en el FIFA aparecerá con otro nombre completamente distinto debido a este tipo de contratos en la competencia por ser el número 1 en el mercado de los videojuegos del deporte rey.

El FC Barcelona no es ajeno a esta rivalidad, ya que tiene un contrato firmado con Konami. Sin embargo, su caso es distinto al de los italianos. A pesar de que su estadio no puede aparecer en ningún juego del FIFA, el escudo, las camisetas y sus jugadores aparecen dentro de este videojuego, siendo intocables, no así el Camp Nou, que ha sido reclamado enteramente por la industria japonesa, que dio un golpe de efecto al hacerse con los derechos, también de o , entre otros equipos.

Desde el 2016 no aparece el Camp Nou en el FIFA, justo cuando el Barça firmó un acuerdo con Konami para que todos los elementos referentes a su equipo apareciesen en el Pro Evolution Soccer. En este 2019, se firmó un acuerdo entre ambas partes que renovaba la entente para extender el vínculo hasta el 2024, con lo cual los aficionados del FIFA se quedan con las ganas de probar en la nueva carátula de uno de los referentes de los videojuegos hasta al menos los próximos 5 años.