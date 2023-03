Repasamos la cronología del inesperado cambio de entrenador en el Bayern con la salida abrupta del que fuera el entrenador más caro del mundo.

Ir a esquiar no es una buena idea en el Bayern de Múnich esta temporada: el capitán Manuel Neuer se rompió la pierna en diciembre y la salida de Julian Nagelsmann como entrenador se decidió en Múnich mientras estaba en las pistas del Zillertal. En realidad, Nagelsmann quería tomar aire para el sprint final de la temporada y estaba tan sorprendido por su despido como todo el mundo del fútbol. Que se haya enterado por los medios deja muy mala impresión por parte de sus jefes.

Por qué el Bayern Múnich despide a Julian Nagelsmann como entrenador y ficha a Thomas Tuchel

Si bien existen razones para la separación, las circunstancias y el momento parecen extremadamente sorprendentes, al menos a primera vista. Aunque el Bayern perdióo el domingo el liderato de la Bundesliga, todavía hay opciones de título en las tres competiciones dos meses y medio antes del final de la temporada. De manera impresionante, Nagelsmann acababa de entrenar a su equipo para eliminar al Paris Saint-Germain.

Nagelsmann suma una impresionante racha de victorias en la Champions League y tenía opciones de pelear por el título. Además, podría haber recuperado el liderato de la Bundesliga en la próxima jornada en un duelo directo con el Borussia Dortmund pero hay varias razones.

Nagelsmann no formó una máquina ganadora durante sus casi dos años en el cargo, como lo habían logrado Jupp Heynckes, Pep Guardiola y en ocasiones Hansi Flick. La cantidad de puntos perdidos después de 25 jornadas es la peor desde 2012, la última en la que no ganaron la Bundesliga. No hubo consistencia bajo Nagelsmann, especialmente en las últimas semanas. Ni con vistas a los resultados, ni a las sensaciones.

Tras la derrota por 2-1 ante el Bayer 04 Leverkusen el domingo, el director deportivo Hasan Salihamidzic abrió un debate de mentalidad. El argumento: el equipo solo da todo en los grandes partidos, pero se lo tomaría con calma en los asuntos cotidianos de la Bundesliga. Las críticas no solo iban dirigidas a los jugadores. Pero también contra el entrenador, que aparentemente no puede motivarlos.

Nagelsmann fue criticado dentro del club, especialmente por su inclinación por su autorretrato público y la falta de autocrítica. Durante su primera temporada, Robert Lewandowski fue considerado un gran crítico, también hubo discordancias con el capitán Manuel Neuer por la destitución del preparador de porteros Toni Tapalovic. Mientras tanto, su relación con el capitán en la sombra Joshua Kimmich era estrecha, posiblemente demasiado estrecha.

Más recientemente, un jugador o técnico filtró la táctica de un partido a "SportBild" y se originóo un incendido en el entorno del Bayern. Durante mucho tiempo pareció que la directiva apoyaría a Nagelsmann, por el que pagaron más de 20 millones de euros en 2021, a pesar de todo. El pasado verano reforzaron la plantilla según las ideas del técnico, con Nagelsmann haciendo campaña en especial por la llegada de Matthijs de Ligt, que costó 67 millones de euros. Sus deseos se cumplieron.

En enero, los directivos aprobaron el despido de Tapalovic, que había sido una garantía de éxito durante años y ficharon a su antiguo preparardor en el TSG Hoffenheim, Michael Computer, como su sucesor. Un enorme voto de confianza.

A principios de esta semana, el presidente Herbert Hainer afirmó en "Kicker": "Queremos construir algo con él. Se puede ver un claro progreso en este año y medio. A Julian le está yendo muy bien. La discusión de entrenador vino de afuera".

El hecho de que Nagelsmann sea despedido a pesar de todo se debe a Thomas Tuchel. Con las dudas sobre Nagelsmann en el fondo de sus mentes, los directivoos no querían perder otra oportunidad de fichar al exitoso entrenador.

Tuchel ya fue considerado candidato en 2018: el director general Karl-Heinz Rummenigge y Salihamidzic incluso se reunieron con él en Munich en ese momento, pero el presidente Uli Hoeneß hizo todo lo posible para extender el contrato con Jupp Heynckes. Cuando finalmente se negó a fichar, Tuchel ya estaba en la palabra en el PSG. A pesar de los avances desesperados de los directivos de Múnich, Tuchel no cambió sus planes, y el FC Bayern tuvo que contentarse con Niko Kovac.

Tanto en el PSG como en su posterior club, el Chelsea, Tuchel demostró que puede liderar equipos con gran carácter y jugar bien al fútbol; también es notable cómo ambos clubes han ido cuesta abajo desde su partida y cómo los directivos y los fanáticos casi siempre desean que regrese.

Más recientemente, Tuchel estuvo en estrecho contacto con los representantes del Tottenham Hotspur. Podría haber estado fuera del mercado cuando Nagelsmann podría haber salido de manera ordenada en el verano, por lo que los directivos del Bayern actuaron ya porque sentían que no tenían otra opción.