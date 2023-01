Por qué el Barcelona femenino y el Sevilla femenino han quedado eliminados de la Copa de la Reina por alineación indebida y cómo fue la sanción de Geyse Ferreira y Nagore

El equipo catalán alineó de forma indebida a Geyse Ferreira y el club andaluz a Nagore Calderón

El FC Barcelona femenino ha sido descalificado de la Copa de la Reina tras cometer alineación indebida en los octavos de final frente a Osasuna. De nada sirvió el contundente 0-9 que lograron, y es que Geyse Ferreira fue expulsada en el último choque copero que jugó con su anterior equipo, el Madrid CFF.

El caso del Sevilla ha tenido el mismo desenlace por el mismo motivo: alineación indebida de Nagore Calderón en su partido contra el Villarreal. Tanto el conjunto navarro como el submarino amarillo recurrieron al Comité de Competición y se ha dictaminado la eliminación de culés e hispalenses de esta competición. Ambos equipos pueden recurrir ahora a Apelación.

Según "Relevo", el Barça aseguró que "no constaba sanción de Geyse en las resoluciones disciplinarias de la RFEF que se cuelgan de forma automática y por este motivo ha sido alineada". Sin embargo, esa defensa no le ha servido al club, pues la sanción de Geyse Ferreira aparece en el programa Fénix de la RFEF, una plataforma que se usa para agilizar trámites de clubes, jugadoras, etc. como fichajes o sanciones.

El comunicado de Osasuna

El club de Pamplona emitió un comunicado anunciando que "La Fundación Osasuna Femenino recurrirá el encuentro correspondiente a los octavos de final de la Copa de la Reina ante el Fútbol Club Barcelona por la alineación indebida de la futbolista Geyse Ferreira. La junta directiva de la entidad ha adoptado la decisión tras la disputa del encuentro motivada por el respeto que merecen sus jugadoras y afición ante la evidente infracción del Reglamento, reconociendo a su vez desde la máxima deportividad y respeto hacia la institución blaugrana su superioridad sobre el terreno de juego".

El Sevilla ha cometido el mismo error

Nagore arrastraba una sanción del curso pasado tras ser expulsad en el último partido de Copa disputado por su equipo. En Concreto, Nagore fue expulsada en los cuartos de final de la pasada edición del torneo del KO, cuando su equipo perdió 2-0 ante el Granadilla, tras una dura entrada sobre la jugadora tinerfeña Sandra Hernández, por lo que fue sancionada con un partido que tendría que haber cumplido.

El Villarreal, que anunció que iba a estudiar el caso, presentó recurso ante el Juez Único de Competición de la Real Federación Española de Fútbol que se ha pronunciado sobre ambos casos con la misma resolución.