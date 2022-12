Por qué Eden Hazard se retira y ya no juega con la Selección de Bélgica

Eden Hazard ha anunciado que se ha retirado del fútbol internacional tras la prematura salida de Bélgica del Mundial de Qatar 2022.

La decisión se tomó después de la eliminación de los 'Red Devils' del torneo intercontinental, consumada tras el empate sin goles contra Croacia en la tercera jornada de la fase de grupos.

Hazard participó en los tres partidos de la primera ronda, pero no pudo marcar ningún tanto para ayudar al combinado de Roberto Martínez a avanzar a los octavos de final. Bélgica terminó tercera en el Grupo F, por detrás de Marruecos y de Croacia, que ya llegaron a los cuartos de final de la competición.

Hazard confirmó su retirada a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de Instagram, el cual reza lo siguiente: “Hoy se pasa una página… Gracias por su cariño. Gracias por su apoyo sin igual. Gracias por toda esta felicidad compartida desde 2008. He decidido poner fin a mi carrera internacional. La sucesión está lista. Te echaré de menos...".

Durante el Mundial, en una de sus intervenciones con la prensa, el "10" de los belgas reconocía que no se encontraba en su mejor nivel: "Es uno de los momentos más difíciles de mi carrera, pero no creo que vaya a ser mi último partido con la selección, creo que vamos a ganar y vamos a llegar muy lejos".

En esa rueda de prensa, Hazard también negaba que hubiera habido peleas en el vestuario tras la derrota con Marruecos. "No ha habido peleas. Tuvimos una reunión todos los jugadores con el cuerpo técnico y nos dijimos a la cara lo que pensamos. Todos estamos unidos. Se escuchan cosas que no son ciertas. Es un momento complicado por la derrota, pero todos estamos dispuestos a trabajar juntos", expresaba el delantero del Real Madrid.

