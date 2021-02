¿Por qué a Cristiano Ronaldo le dicen el Comandante?

Conoce el origen y la razón del apodo más significativo para CR7.

Para hablar de Cristiano Ronaldo uno tiene que sacar los libros de historia porque nos referimos a una leyenda en activo. El portugués logró todo lo que soñó cuando era niño y jugaba a la pelota. Se ganó a la afición más exigente del planeta y rompió todos los récords posibles con el que muchos consideran es el equipo más grande del mundo, el Real Madrid.

Su forma de competir y alto liderazgo lo llevaron, no solo a lo más alto del futbol profesional, sino también a ser considerado un ejemplo a seguir. Al astro lusitano se le conoce de muchas formas, pero hay un apodo que prefiere por encima de los demás: el Comandante. Y aquí en Goal te diremos el origen y la razón por la llaman así a CR7.

La razón por la que a Cristiano Ronaldo le apodan el Comandante

Nacido el 5 de febrero de 1985, en Madeira, Portugal, Cristiano siempre estuvo acompañado de su vieja amiga, la redonda. E su trayectoria están equipos importantes como el Sporting de Portugal, Manchester United, Juventus, pero el mote del Comandante nació cuando defendió los colores del Real Madrid.

Resulta que en el año 2013, el entonces presidente de la FIFA, Joseph Blatter, asistió a la Universidad de Oxford y durante su acto se refirió al portugués "como un comandante en el campo". Luego le preguntaron por Cristiano y Messi, a lo que solo contestó: "Uno gasta más que el otro en su peluquero", en una clara referencia al lusitano.

Claro que estas palabras, más que alabarlo, eran para menospreciarlo, pero justo días después de adquirir este sobrenombre, Ronaldo se despachó con un hat-trick frente al Sevilla. Se acordó de las declaraciones de Blatter y tras marcar uno de sus goles celebró como todo un comandante.

Tiempo después, el futbol decidió bautizar a el Bicho como el Comandante CR7, apodo que está aprobado por el propio futbolista, al ser el mote que más le gusta.

"Me gusta esa palabra, significa líder, poder y me gusta ese sobrenombre. Me gusta liderar y dar ejemplo", confesó el ariete de la Juve.

Así que, si en algún momento tienes la fortuna de toparte con esta leyenda del balón, no dudes decirle "Comandante" porque seguro te responderá con una sonrisa.