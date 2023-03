El duelo entre Tigres y Monterrey podrá ser visto solamente por aficionados en todo el país.

En los últimos años, el Clásico Regio se ha ido convirtiendo en uno de los más llamativos de la Liga MX. Las grandes plantillas con las que cuentan Tigres y Monterrey han sido factor clave para que se de un gran espectáculo cada vez que se ven las caras.

De igual forma, en tiempos recientes muchos aficionados no han podido disfrutar de estos apasionantes enfrentamientos, debido a que los duelos se han estado transmitiendo a través de señal restringida.

En GOAL te explicamos por qué se da esta situación:

¿POR QUÉ EL CLÁSICO REGIO NO SE TRANSMITE EN TELEVISIÓN ABIERTA?

El partido Tigres vs Monterrey de la jornada 12 del torneo Clausura 2023 no se transmitirá en televisión abierta debido a que la mayoría de los juegos de los Felinos van en exclusiva por el canal Afizzionados y este no será la excepción.

De igual forma, cuando Rayados funge como local, el compromiso va en televisión restringida por Fox Sports, pues dicha cadena cuenta con los derechos de transmisión del conjunto de La Pantilla.