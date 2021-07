¿Por qué los aficionados cantan 'Sweet Caroline' en cada partido de Inglaterra en la Euro 2021?

El éxito de Neil Diamond se ha convertido en el nuevo himno no oficial de los Tres Leones.

Inglaterra ha tenido un extraordinario desempeño en la Eurocopa 2021, donde poco a poco ha demostrado que tiene todo lo necesario para poner punto final a su larga sequía de títulos y aprovechar todo el potencial que tiene esta generación de talentos con Gareth Southgate a la cabeza.

El torneo ha tenido un significado distinto para los aficionados de los Tres Leones, que han disfrutado como no lo habían hecho durante décadas. La prueba más contundente de ello es el color que se vive en las tribunas, donde se entonan canciones de todo tipo para apoyar al equipo inglés.

Una de esas canciones es 'Sweet Caroline', de Neil Diamond, la cual se ha hecho el himno no oficial de Inglaterra desde la victoria contra Alemania en los octavos de final. El cantante estadounidense se mostró complacido por esto y envió sus mejores deseos al equipo en la Euro 2021.

Llama poderosamente la atención que la afición inglesa adoptara esta canción de un momento a otro, pues ya cuentan con un amplio repertorio de temas que se han vuelto tradicionales en los estadios de la Premier League: 'Football's Coming Home'. 'World in Montion' o 'Vindaloo', algunos de ellos.

Esta es la letra de 'Sweet Caroline', la icónica canción que ahora suena con fuerza en cada partido de Inglaterra:

'Sweet Caroline'

Where it began,

I can't begin to knowing,

But then I know it's growing strong

Was in the spring,

Then spring became the summer,

Who'd have believe you'd come along?

Hands,

Touching hands,

Reaching out,

Touching me,

Touching you...

Sweet Caroline!

Good times never seemed so good.

I've been inclined

To believe they never would

But now I...

Look at the night

And it don't seem so lonely.

We filled it up with only two.

And when I hurt,

Hurting runs off my shoulders,

How can I hurt when holding you?

One,

Touching one,

Reaching out,

Touching me,

Touching you...

Sweet Caroline!

Good times never seemed so good.

I've been inclined

To believe they never would, oh no, no.

Sweet Caroline!

Good times never seemed so good.

Sweet Caroline!

I believed they never could.

England team lead a chorus of Sweet Caroline in Wembley. 🥲 #Euro2020 #eng pic.twitter.com/xjvxvPOfdQ — Nizaar Kinsella (@NizaarKinsella) July 7, 2021

¿Por qué la cantan los aficionados ingleses?

Aunque 'Sweet Caroline' no está directamente relacionada con un equipo de la Premier League, lo cierto es que durante muchos años se ha utilizado esta canción para momentos de celebración de algunos clubes y deportistas ingleses. Aston Villa y Chelsea la han entonado en varias ocasiones y parece que ahora han llevado esta tradición a la Selección inglesa.

Tony Perry, un DJ en el estadio de Wembley, tuvo una participación muy importante en la consolidación de 'Sweet Caroline' como el nuevo himno de los aficionados de Inglaterra. Y es que el músico la tocó en lugar de 'Vindaloo', luego de la victoria contra Alemania y la receptividad en las tribunas fue sencillamente espectacular.

"Cuando Inglaterra venció a Alemania, en realidad iba a tocar ‘Vindaloo’, pero me dejé llevar por mi instinto", contó Perry en una entrevista concedida a BBC Evening Extra. "Pensé que haría un mejor trabajo que 'Vindaloo', por la sensación de salir de una pandemia y Gareth Southgate venciendo a los fantasmas de la Euro 96".

Y el propio Southgate se mostró satisfecho con este nuevo himno de los aficionados ingleses. "No se puede superar a Neil Diamond. Es una canción realmente alegre, creo que une a la gente", contó el seleccionador inglés en declaraciones a ITV.