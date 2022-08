¿Por qué Canadá no tiene camisetas nuevas para el Mundial Qatar 2022?

La Selección de Canadá utilizará las mismas camisetas que portaron en la eliminatoria de Concacaf en el Mundial.

Canadá fue la gran revelación en las eliminatorias mundialistas de la Concacaf. Para sorpresa de propios y extraños, los canadienses terminaron como líderes del octagonal de la zona, por encima de las potencias históricas como lo son México y Estados Unidos, al sumar 28 unidades en total.

Los de la Hoja de Maple en Qatar 2022, volverán a participar en un Mundial, siendo la última vez que lo hicieron en México 1986. La generación encabezada por Alphonso Davies intentará tener la mejor actuación de su historia y para ello, deberán superar el grupo que comparten con Bélgica, Marruecos y Croacia, mismo que pinta muy complicado para su causa.

A pesar de este gran logro, la escuadra dirigida por John Herdman no estrenará uniformes en la justa mundialista y seguirán utilizando el mismo que usaron a lo largo de la ronda eliminatoria.

En GOAL te revelamos el motivo por el que no habrá nuevos jerseys para Canadá.

¿POR QUÉ CANADÁ NO ESTRENARÁ UNIFORME EN QATAR 2022?

Crédito: Getty

La selección de Canadá, misma que es vestida por la marca Nike, no usará nuevos jerseys en Qatar 2022 por la simple razón de que su federación no confiaba en que fueran a clasificarse al Mundial. Por tal motivo, no hubo una planificación con antelación para presentar una nueva indumentaria este año.

Los canadienses tienen asegurada su participación para la siguiente Copa del Mundo en 2026, pues serán sede compartida con Estados Unidos y México. Toronto y Vancouver serán las únicas ciudades de su territorio que tengan partidos del torneo.