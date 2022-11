Por qué Benzema no jugó el Mundial Rusia 2018 para Francia

El 'caso Valbuena' había impedido que el delantero del Real Madrid se perdiera la cita de hace cuatro años.

El último campeón del mundo no necesitó de uno de los mejores jugadores de su país. Les Bleus atravesaban un momento de renovación de la mano de varios futbolistas jóvenes y entre los experimentados que quedaron afuera del Mundial Rusia 2018 se encontraba Karim Benzema.

Por aquellos años, Didier Deschamps seguía sin citar al jugador del Real Madrid, que estaba fuera del seleccionado galo desde 2015 tras estallar el 'caso Vabuena'. Aquí te detallamos los motivos:

¿Qué pasó con Valbuena?

En noviembre de 2015, Benzema era acusado de conspiración por presuntamente chantajear a su compañero de selección, Mathieu Valbuena, por un video de contenido sexual. La causa penal había salido a la luz el 13 de octubre del mismo año, cuando el ex delantero francés Djibril Cisse fue una de las cuatro personas que fueron interrogadas por la Policía.

Casi dos años después, en julio de 2017, el Tribunal Supremo de Francia daba la razón a Karim Benzema, que había recurrido el procedimiento que tenía abierto y en el que estaba inculpado por su presunta implicación en el chantaje antes mencionado. El dictamen redirigió el caso a la sala de instrucción del Tribunal de París, que tendrá que volver a examinarlo completamente.

En agosto de 2017, la Corte de Apelación de Versalles ratificó el levantamiento del control judicial que se había impuesto a Benzema por su supuesta implicación en el caso del chantaje a Valbuena.

Las versiones de los protagonistas

¿Qué opinaba el seleccionador Deschamps?

El seleccionador Deschamps, quien llegó al cargo en 2012 y renovó un contrato que vencía en 2020, declaró en octubre de 2017: "Hice un análisis no sobre un individuo, sino sobre un grupo. El colectivo siempre ha estado por encima. Luego elegí únicamente en función de lo que creo que es bueno para la selección francesa. Siempre he actuado así. Decidí y asumo mi decisión".

¿Y la Federación de Francia?

"Benzema sigue siendo un excelente jugador. Es talentoso. Siempre dije que es convocable. Luego, Didier es el que forma su grupo y su equipo en función de lo que él cree que es mejor para la selección de Francia", decía Noël Le Graët, presidente de la Federación de Francia, en octubre de 2017.

El propio Le Graët parecía cerrar las puertas definitivamente a Benzema cuando declaraba en diciembre de 2017 a RMC: "Tendrías que ser un poco ciego o sordo para no entender que será difícil seleccionar a Benzema, eso parece incuestionable".

Benzema no descartaba volver

El atacante merengue con el paso del tiempo siempre ha visto más difícil regresar al equipo. De hecho, en noviembre de 2017, daba por descartada una hipotética incorporación siempre que Deschamps siguiera en el cargo: “Estoy resentido con Didier Deschamps porque soy un competidor y me perdí una Eurocopa en Francia (en 2016) tras haber llevado a cabo una soberbia temporada. No tengo ningún problema con el entrenador, pero sé que mientras él esté allí, no me llamarán", decía a Canal +.

La historia de Benzema con Francia

Benzema debutó como internacional absoluto en el Stade de France el 28 de marzo de 2007 ante Austria, cuando era todavía jugador del Olympique Lyon. El estreno del ariete fue con gol de fuerte derechazo, el primero de los 27 tantos conseguidos.

El amistoso ante Armenia del 8 de octubre de 2015 disputado en el Allianz Riviera de Niza había sido el último encuentro en el que Benzema defendió la elástica del gallo. En aquel partido, que terminó con victoria francesa por 4-0, el atacante merengue hizo un doblete. Curiosamente, el delantero se tuvo que marchar a los 81' por unas molestias en el muslo izquierdo, siendo sustituido por Giroud. Los dos goles anotados ante Armenia ponían fin a la sequia de 362 días como internacional, desde que el 11 de octubre de 2014 marcara también por partida doble ante Portugal.

Regreso con Francia

Antes de la Eurocopa 2021, Deschamps volvía a convocar a Benzema. El seleccionador fue consultado acerca de los motivos por los que llamaba otra vez al delantero, pero se limitó a contestar. "No puedo decir lo que hemos hablado, lo más importante es que vuelve y para llegar a esta decisión hemos hablado y es lo más importante. No voy a dar detalles de la discusión, queda entre nosotros, teníamos que hablar. He afrontado ya situación complicadas con otros jugadores pero creo que Francia está por encima de todo, no me pertenece".

El genio francés disputó aquella Eurocopa pero Francia cayó ante Suiza y no pudo quedarse con el título. Benzema marcó un total de 4 goles en el certamen.