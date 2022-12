Por qué Argentina juega de local y Francia de visitante en la final del Mundial Qatar 2022

Lusail será la ciudad que acoja la final del Mundial Qatar 2022 donde los sudamericanos ofician como locales.

El Mundial de Qatar 2022 llegó a su último partido, en el que solo una selección entre Argentina y Francia logrará quedarse con la Copa y toda la gloria de esta edición, luego de 63 partidos que coparon la atención de todo el mundo durante el último mes.

Si bien la sede es neutral para 31 de las 32 selecciones participantes en el torneo, cada partido tuvo un equipo que ofició como local para temas logísticos y de fixture, así como para determinar las indumentarias que cada uno vestiría para sus compromisos.

¿Por qué Argentina es local y Francia visitante en la final del Mundial Qatar 2022?

Esto mismo aplica para la gran final de este domingo, en el estadio Icónico de Lusail, donde la Albiceleste oficiará como local ante Les Bleus en lo que será la búsqueda de su tercera estrella para ambos oncenos.

Por la conformación del calendario y fixture de la competencia, el juego final estableció un orden para los equipos ganadores de las semifinales y así darle forma 'oficial'. En este caso, los sudamericanos disputaron la primera semifinal y clasificaron primero a la última instancia respecto a los europeos. Es por esto que para todas las presentaciones y enunciados, la final es Argentina vs. Francia y no Francia vs. Argentina.