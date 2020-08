¿Por qué Antoine Griezmann no juega el Barcelona vs. Bayern Munich, de la Champions League?

El francés no está entre los titulares del equipo catalán para el trascendental choque contra los alemanes, por los cuartos de final.

¿Por qué Antoine Griezmann no juega el vs. Bayern Munich, de la ? Esa es la pregunta que miles de aficionados podrían estar haciéndose al ver que el delantero francés no está entre los once titulares del equipo catalán para el trascendental choque contra los alemanes, por los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Y lo primero que hay que aclarar es que Griezmann no está ni sancionado ni lesionado, por lo que perfectamente pudo haber sido de la partida frente al campeón de la , un encuentro fundamental para las aspiraciones del Barcelona en una campaña que podría cerrar en blanco, sin títulos, en caso de irse de Lisboa sin el trofeo de la Champions League.

La ausencia del internacional galo obedece simplemente a una decisión técnica de Quique Setién, el entrenador del cuadro azulgrana. El ex preparador del Real ha preferido sentar al ex jugador del , por quien el Barça pagó el pasado verano una cifra cercana a los 120 millones de euros para sacarlo del Wanda Metropolitano.

Así pues, Setién elige poblar el centro del campo con cuatro futbolistas colocando a Arturo Vidal, Frenkie De Jong, Sergi Roberto y Sergio Busquets para prescindir de un delantero. En ese sentido, el once titular del Barcelona para medirse al Bayern es con Ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba, Vidal, Roberto, De Jong, Busquets, Leo Messi y Luis Suárez.

Griezmann no está teniendo el rendimiento que se esperaba en el Barcelona, más allá de las estadísticas que ha firmado en su primer año como culé. En el curso actual, el francés ha marcado 15 goles y ha dado 4 asistencias en 47 partidos.