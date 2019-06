¿Por qué Alexis Mac Allister no arrancó la pretemporada en Boca?

El primer refuerzo del Xeneize no se presentó en Casa Amarilla porque todavía no pudo firmar el contrato. ¿Qué falta?

Boca volvió a los trabajos con la mira puesta en la . Para eso fue también que llegó Alexis Mac Allister al club. Sin embargo, en el primer día de entrenamientos, Gustavo Alfaro no pudo contar con su primer refuerzo. ¿Qué pasó?

El ex-Argentinos todavía no pudo firmar su contrato debido a que todavía no firmó su desvinculación de Argentinos porque & Hove Albion, el dueño de su pase, aún no facilitó los papeles para hacerlo. Así, se espera que pueda comenzar a trabajar con sus compañeros directamente en Cardales.