¿Por qué al Slavia no le da miedo el Barcelona?

El cuadro checo no se deja intimidar fácilmente tras vivir una agitada historia cuyo inicio se remonta a antes de la fundación del Barcelona.

REPORTAJE ESPECIAL

"Sabíamos el rival que teníamos delante e hicimos un gran partido" sentenciaba Jindrich Trpisovsky, el entrenador del Slavia, tras tener al contra las cuerdas en el Eden Stadion de Praga. Los azulgrana se llevaron los tres puntos de la capital de la pero acabaron casi noqueados frente al cuadro local, que si no lograron más fue por el autogol de Peter Olayinka, no por los méritos que hicieran los catalanes. Porque a pesar de que tan solo es la segunda vez que el Slavia disputa la no es un equipo que se deje intimidar fácilmente.

Básicamente porque se trata de un club muy acostumbrado a la máxima presión. Fundado en 1892, disputó su primer derbi contra el Sparta de Praga en 1896. Y a pesar de perder ante el máximo rival puede decir que ha disputado un total de 294 partidos contra él, lo que supone casi el doble de Clásicos que el Barcelona ha afrontado frente al . En otras palabras, el Slavia es un equipo más que habituado a gestionar la tensión y la exigencia ya que vive en una ciudad en la que se disputa la supremacía con otros dos equipos, además del Sparta: el Bohemians y el Dukla.

Lejos de lo que pueda pensarse por su indumentaria, el Slavia es, además, un club más vinculado a las clases bienestantes locales que a los movimientos de izquierdas, más alineados con el Sparta. Quizá por ese motivo al régimen socialista que gobernó el país entre 1948 y 1989 censurara el blanco y el rojo del Slavia, así como la estrella roja que luce en el pecho, desde 1953, y le obligara a lucir otra equipación cuyos colores recuerdan poderosamente a los del Barcelona. A pesar de la represión el Slavia recuperaría su equipación tradicional en 1956.

Resumiendo, el Slavia es un club más viejo que el Barcelona y acostumbrado a jugar con presión desde décadas antes que el Barcelona y el Real Madrid hilaran su propia rivalidad. Es un club que ha sufrido la represión política y que ha logrado encontrar su propio espacio en una ciudad en la que conviven hasta cuatro clubes de primer nivel en el campeonato doméstico. Sabiendo eso es más fácil entender por qué los hombres de Trpisovsky llegaron a flirtear con la victoria frente al Barcelona de Leo Messi. Nada ni nadie les intimida.