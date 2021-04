¿​Por qué a Emerson del Betis le dicen Royal y de dónde viene ese apodo si no es su apellido?

El defensa brasileño ha explicado la historia en una entrevista en Goal. A partir de ahora pedirá ser inscrito con ese nombre oficialmente.

A Emerson Aparecido Leite de Souza se le conoce futbolísticamente como Emerson o Emerson Royal, pero él quiere ser Royal, a secas. El porqué lo ha contado en una entrevista con Goal antes del Real Madrid-Betis de este sábado (21:00 horas, Movistar LaLiga), yéndose a su niñez, donde ocurrió la anécdota que le rebautizó.

¿De dónde viene el Royal de Emerson Royal, jugador del Betis?

El bético explica de la siguiente manera que Royal es su mote: "Es un apodo de pequeño, por una marca de gelatina en la que la gelatina aparece en el envoltorio con una boca grande. De niño lloraba mucho y una tía me llamaba así por eso. Me lo decían como broma y al final me he quedado así. En Brasil me llaman así y es lo que quiero, por eso lo pongo en la camiseta. Mi familia, mis amigos..., todos me llaman así. Cuando empecé en el fútbol la gente no lo sabía y era Emerson, pero me gusta mucho mi apodo".

Emerson Royal será inscrito como Royal

Royal, al que en el vestuario del Betis se refieren también como Emer, pedirá al próximo club en el que juegue ser inscrito en todos los sitios posibles así, como Royal. Es una forma no sólo de mostrar su orgullo por sus orígenes, sino de mantener muy presente el cariño de sus familiares, sin los que, considera, no podría haber alcanzado la élite. Sea en el Barcelona, que ya le ha hecho llegar que salvo ofertón (el PSG está interesado) cuenta con él para la plantilla de la 2021-22, o en otro equipo, Emerson Royal será sólo Royal.