¡Por fin un verdadero reemplazo para Robert Lewandowski! Harry Kane podría hacer ganar la Champions League al Bayern Munich

El delantero del Tottenham transformaría a un equipo que la temporada pasada dependía de los goles de Eric-Maxim Choupo-Moting...

La tarjeta roja de Thomas Tuchel en los últimos compases del partido de vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones del Bayern Munich contra el Manchester City no fue ninguna sorpresa. Apenas había dejado de despotricar por un segundo durante los 86 minutos anteriores en el Allianz Arena.

La ira de Tuchel estaba dirigida al árbitro, pero, en realidad, sus jugadores fueron la verdadera fuente de su frustración. Dayot Upamecano había demostrado ser un completo incordio a lo largo de los dos partidos, regalando un gol en Manchester y luego un penal en Baviera, al fracasar estrepitosamente en su intento de hacer frente a la presión del City y a la combinación de velocidad y potencia de Erling Haaland.

Pero lo que mató a Tuchel fue la incapacidad del Bayern para transformar la posesión en goles, en ambos partidos. El Bayern no sólo tuvo más el balón en casa, sino también en el campo del City. Además, disparó más veces que el equipo de Pep Guardiola (31-24), y el mismo número de veces a puerta (11 cada uno), y aun así perdió por un global de 4-1.

"Intento que mis jugadores no se centren en el resultado", declaró Tuchel tras la derrota por 3-0 en el Etihad. "Creo que no es un resultado merecido, no cuenta la historia de este partido. Hemos jugado con personalidad, coraje y mucha calidad, pero no hemos obtenido la recompensa que merecíamos. No parece un 3-0, pero es un 3-0. Así que es una gran tarea darle la vuelta".

Y, sin embargo, podrían haberlo hecho, de no haber sido por los terribles remates de jugadores como Leroy Sane.

La salida de Lewandowski y la miseria de Mané

En ese sentido, Haaland había demostrado ser la diferencia entre los dos equipos. Un equipo contaba con un delantero centro de talla mundial en punta, mientras que el otro tenía a un Eric-Maxim Choupo-Moting medio en forma, máximo goleador del Bayern la temporada pasada con sólo 17 tantos.

Así pues, aunque gran parte de las repercusiones de la eliminación del Bayern se centraron en la sorprendente decisión de despedir a Julian Nagelsmann y contratar a Tuchel justo antes de los cuartos de final de la Liga de Campeones, el verdadero problema era sustituir a Robert Lewandowski por Sadio Mané. Evidentemente, nadie podía prever que este último fuera más hábil con sus compañeros que con el fondo de las mallas, pero aún así fue una mala decisión del director deportivo Hasan Salihamidzic.

Mané se había labrado una reputación de atacante exterior de talla mundial y una fuente fiable de goles durante su etapa en el Liverpool, pero nunca fue tan prolífico como Mohamed Salah. No había ninguna posibilidad de que llenara el vacío dejado por Lewandowski, que había marcado 50 goles en sólo 46 partidos en su última temporada en Alemania.

Por supuesto, ese es el tipo de ritmo de ataque demencial que muy, muy pocos delanteros centro podrían replicar en el Bayern. Pero Harry Kane sí. De verdad. Es así de bueno.

Kane, un delantero centro completo

Lewandowski es, obviamente, más bien un goleador puro, un clásico número 9 que realmente se anima en el área. Kane, sin embargo, es capaz tanto de marcar como de crear goles, razón por la que el Real Madrid también estaba interesado en su fichaje antes de que Kylian Mbappé les enviara otra petición de "ven y búscame".

No hay mejor sustituto de Karim Benzema que Kane. Es lo más parecido al francés en el fútbol actual. Ninguno de los dos es especialmente rápido, pero son esa rara especie de delantero centro inteligente que puede hacer casi cualquier cosa en el último tercio.

Son al mismo tiempo desinteresados y decididos, dispuestos a trabajar duro para sus compañeros y a dejarse caer en profundidad para enlazar el juego, mientras que al mismo tiempo se empeñan en llegar al final de cada pase o centro al área, lo que les convierte en una pesadilla a la hora de marcar.

Encaja a la perfección en el Bayern

Es realmente fácil, entonces, imaginar a Kane floreciendo en el Bayern, que tiene una abundancia de jóvenes y talentosos centrocampistas ofensivos y hombres de banda rápidos que, al menos en teoría, trabajarían maravillosamente bien con un delantero tan experimentado y móvil que no sólo ofrecería un excelente punto focal en ataque, sino que también sería capaz de alejarse de las zonas centrales para crear espacios que sus compañeros podrían explotar.

En este punto, parece seguro que al menos uno -si no dos- de Serge Gnabry, Sane y Mane serán vendidos este verano, sobre todo si Kane llega por lo que probablemente sea una cifra importante.

Pero la imagen de Kane rodeado y apoyado por fantásticos regateadores como Jamal Musiala y Kingsley Coman (si consigue mantenerse en forma la próxima temporada) es una perspectiva que hace agua a la boca a los aficionados del Bayern en estos momentos. Y con razón.

Kane podría arrasar en la Bundesliga

Kane ocupa actualmente el segundo puesto en la lista de máximos goleadores de todos los tiempos de la Premier League. Si siguiera en Inglaterra, aunque fuera en los Spurs, sin duda le arrebataría el récord a Alan Shearer en tres temporadas.

Después de todo, estamos hablando de un delantero tan clínico que convirtió un 12% más de sus "grandes ocasiones" en la Premier League de la temporada pasada que Haaland (52,54%), y logró marcar 30 goles en 38 partidos con el octavo mejor equipo de Inglaterra, lo que significa que se quedó a sólo seis del récord del noruego.

Se trata de un logro realmente asombroso, dadas las circunstancias, y uno no puede dejar de preguntarse: si Kane puede seguir marcando con soltura para un equipo en total desorden, ¿cuántos goles podría acumular para un Bayern que será mucho mejor tras una pretemporada completa a las órdenes de Tuchel?

¿Demasiado viejo y caro para el Bayern?

Por supuesto, habrá dudas justificadas sobre el precio, dada la edad de Kane y su historial de lesiones. Lothar Matthaus, por ejemplo, cree que el capitán inglés es "demasiado viejo y demasiado caro para el Bayern", que siempre se ha mostrado reacio a gastar cerca de 100 millones de euros en delanteros centro experimentados. Y está claro que Kane no es tan formidable físicamente como alguien como Lewandowski.

Sin embargo, ha jugado 49 partidos o más en cada una de las tres últimas temporadas con los Spurs, y no es que la velocidad haya sido nunca una parte clave de su juego. Se trata de un jugador que se basa en la inteligencia de movimientos y la precisión en el remate, por lo que Kane podría emular fácilmente a su ídolo, Teddy Sheringham, marcando goles al más alto nivel hasta bien entrada la treintena. Y desde luego en un equipo tan potente como podría ser el Bayern la próxima temporada.

Aspirantes a la corona europea del City

Sin duda, si los bávaros consiguen imponerse al Manchester United, otro pretendiente de Kane, y hacerse con los servicios del central del Nápoles Kim-Min-jae, su alineación titular volvería a parecer una de las más prometedoras de la Liga de Campeones, sobre todo si se consigue un centrocampista defensivo de calidad que permita a Joshua Kimmich jugar más adelantado.

La clave está en fichar a Kane. Sabemos que prefiere quedarse en Inglaterra. Sabemos que quiere el récord de la Premier League. Pero, sobre todo, sabemos que quiere ganar trofeos, y un título de la Bundesliga sería una formalidad para un equipo que lleva 12 consecutivos.

Sin embargo, Tuchel y el Bayern aspiran a mucho más. Con Kane arriba, no temerían enfrentarse a Haaland o al City en la Liga de Campeones de la próxima temporada; al contrario, lo disfrutarían.