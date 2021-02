Ponzio anunció su retiro: "Este año puede ser el último como jugador"

El volante de River anticipó que "en junio o en diciembre" podría llegar a colgar los botines: su futuro ligado al club y el sueño de la despedida.

Es imposible despegar la gloria de River durante el último lustro de la figura de Marcelo Gallardo, el gran líder de una gesta histórica. Y a pesar de que en el último tiempo quedó relegado a un papel secundario, tampoco sería posible hacerlo de Leonardo Ponzio, el capataz del Muñeco dentro del campo de juego. Aún sin jugar, Leo fue el capitán sin cinta del grupo, pero, a sus 39 años, decidió que es el momento de pasar la posta.

"Vamos a ver en junio o diciembre cómo estamos, pero este año puede ser mi último como jugador", anticipó el volante en Radio La Red. "No creo que pase de diciembre. Disfruté mucho y todo tiene un final. Hay que saber cuándo parar. No quiero ser una piedrita en el camino para otros pibes que están compitiendo", aseguró.

Si bien puede ser el final de su historia como futbolista, su futuro, en principio, seguiría vinculado al Millonario: "Me dijeron que me tengo que aburrir un tiempo. Y, luego, tratar de buscar un lugar en el que sea útil. Entrenador no me veo, pero miro mucho hacia abajo: cómo se forman los jugadores, cómo llegan los desde otras instituciones... Me gustaría encaminarme por ese lado, mirar jugadores que sean del paladar del club. Me encantaría ayudar desde el lado de manager, pero hoy lo digo de la boca para afuera. Hay que madurar mucho las cosas para presentarse".

Y aunque todaviá no es un adió definitivo, Ponzio definió cuál será su último deseo: "Es el sueño de todos tener una despedida en el Monumental. Se verá y, si viene, agradecidísimo"