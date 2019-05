Pollo Briseño: “No creo que nadie rechace una oferta de Chivas”

Briseño Vázquez vio participación por última vez en la Liga MX con el Veracruz, con 1,105 minutos en el Clausura 2017.

Antonio Briseño, uno de los mexicanos que apuntan a reforzar Chivas para el próximo torneo, señaló que no hay quien pueda negarse a un ofrecimiento de la institución rojiblanca.

“Al final pueden pasar directivos y jugadores y siempre va a estar ahí, creo que todo equipo tiene una situación. En mi parecer, un equipo como que es tan importante no creo que nadie rechace una oferta de ahí”, mencionó el canterano del en entrevista con ESPN.

En el mismo sentido, se dijo “agradecido” con el Atlas, aún con las formas en que fue vendido por la Asociación Civil a Tigres en una negociación que también había involucrado a Alfonso González en una cifra cercana a los 30 millones de pesos.

“Estoy muy agradecido con Atlas, siempre lo he estado al club que me abrió las puertas desde pequeño, que me dio las fuerzas básicas, me dio mucho, tristemente no pude hacer una carrera en Atlas porque fui vendido a Tigres y así como estoy agradecido con Atlas, estoy agradecido con Tigres, y Feirense, mismo Juárez cuando estuve allá”, dijo.

Briseño ahondó en que “creo que soy profesional que donde requieran mis servicios voy a ser un jugador que se caracteriza por matarme en la cancha, por darlo todo, por dar ese extra. Si a un jugador mexicano le llega la opción de jugar en un club tan importante como Chivas, creo que no lo vería por la prensa, por los directivos, ni nada, creo que sé la historia de Chivas, tiene una gran historia”.

El Pollo expresó su ambición a nivel profesional. “Yo lo que quiero es jugar, sea aquí, sea en México, sea en , sea donde sea, evidentemente en las mejores ligas del mundo, sé que aquí hay unas ligas en Europa y sé que también México compite en una liga tan importante”.