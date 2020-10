Polémico gol anulado al Levante por el VAR ante el Celta

Roger estaba adelantado pero no parecía tapar la visión del portero. El árbitro anuló igualmente el gol por fuera de juego

El VAR volvió a ser protagonista en La Liga. Tras el revuelo formado en el vs. de este sábado, las decisiones de la tecnología volvieron a generar debate en el vs. .

En la última jugada del encuentro, los granotas se adelantaron en el marcador por obra de Dani Gómez, pero el colegiado López Melero se llevó la mano al auricular; era la sala VOR. En el momento del impacto, el delantero Roger estaba adelantado cerca del guardameta Villar.

92'| 1-1 | ¡Lo anulaaaaaaa! No lo entienden nuestros futbolistas #LevanteCelta — Levante UD 🐸 (@LevanteUD) October 26, 2020

La jugada fue comparada por muchos con los goles anulados a Real Madrid o Atlético en la Champions. Sin embargo, la gran diferencia, y que indignó al Levante, es que en esta ocasión el jugador no estaba delante del portero y no parecía interferir en la visión. El árbitro lo tuvo claro pese a este detalle y anuló el tanto, finalizando el partido en empate .

Gol 100% legal del Levante. Bien el árbitro VAR avisando a Melero que vaya a verlo, porque para él es gol legal. Y Melero INCOMPRENSIBLEMENTE lo anula. En ningún momento el jugador en posición de fuera de juego interfiere ni intenta disputar ni estorba al portero por su cercanía — Eduardo Iturralde (@itu_edu) October 26, 2020

"No interfiero nada al portero, no estoy en la trayectoria; el propio Iván me lo ha dicho, que no interfiero. Es una putada la decisión del árbitro para nosotros", comentó Roger a Onda Cero tras el encuentro.