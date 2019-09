Crece la polémica sobre la lesión de Leo Messi que tiene al barcelonismo en vilo tras ver cómo el argentino era sustituido al descanso por unas molestias.

Según desveló Javier Tebas, presidente de la Liga, tras una charla en el World Football Summit, el Barça intentó aplazar su encuentro ante el y pasarlo al miércoles.

El máximo dirigente de la competición, que corona a "Leo como el mejor jugador de la historia" se refiere a los premios The Best a donde acudió Messi y donde recogió el premio a Mejor Jugador de la temporada pasada, pocas horas antes del encuentro ante el Submarino amarillo.

"Sabíamos que el The Best no iba a acabar muy tarde. Además tenemos un acuerdo con los operadores con los operadores de no pisar partidos. Sí solo afectase al Barcelona lo cambiaríamos"