Polémica en el Real Sociedad vs. Mirandés: ¿era penalti de Odei a Portu?

Una dudosa falta dentro del área sirve para que Oyarzábal adelante a los vascos en el Reale Arena.

Frente al , y por la ida de las semifinales de la , la se ha adelantado en el marcador después de un polémico penalti sancionado sobre los ocho minutos de la primera parte.

Antes de los diez minutos del primer tiempo, Odei protegía para dejar que el balón se marchase por línea de fondo, pero Portu, muy rápido, le ganaba la acción, le robaba la cartera y se dejaba caer dentro del área, no pudiendo dirigirse a portería porque el canterano del Athletic, según ha determinado el árbitro del encuentro, Gil Manzano, le trababa en una infracción.

🔥 ¡Gooooool de la @RealSociedad! Penalti sobre @portu y @mikel10oyar marca desde los once metros para que los donostiarras se adelanten en la semifinal #CopaDelReyDAZN 🏆 pic.twitter.com/ntB5fQW6g6 — DAZN (@DAZN_ES) February 13, 2020

Esa decisión, que dejó más de una duda, fue letal para el Mirandés. Limones no pudo detener el remate de Mikel Oyzarzábal y el internacional español cambió el penalti por gol para adelantar a la Real Sociedad. Andando y con parsimonia, el jugador de Éibar caminaba hacia el punto de penalti para empujar por el centro esperando a que Limones se venciera a la izquierda, para materializar el primer tanto de la eliminatoria. Siete penaltis lanzados por el armero, siete goles.

"No lo tengo claro y no pitaría nunca penalti. Para mí no es", dijo en Radio Marca un contundente Andújar Oliver, ex árbitro de Primera División.