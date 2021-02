Polémica en Cádiz: ¿Era penalti la mano de Koke en el área del Atlético de Madrid?

En el Ramón de Carranza, sobre el final del primer tiempo, Jesús Gil Manzano fue a ver la jugada al monitor del VAR y decidió no sancionar infracción.

Ya tiene polémica el partido en Cádiz. ¿Por qué no ha sido penalti la mano de Koke en el área del Atlético de Madrid? Es la pregunta que muchos se hacen. En el Ramón de Carranza, sobre el final del primer tiempo, Jesús Gil Manzano sancionó pena máxima en primera instancia, pero fue a ver la jugada al monitor del VAR y finalmente decidió que no había infracción del '6' rojiblanco. En ese sentido, es preciso conocer en profundidad qué dice el reglamento.

¿Es penalti la mano de Koke en el área del Atlético de Madrid?

Según el reglamento, "por norma general, no se considerará penalti si el balón toca la mano o el brazo si el jugador cae y la mano o el brazo quedan entre el cuerpo y el punto de apoyo en el suelo, pero no alejadas del cuerpo hacia un lado o en vertical". Y esa sería la razón por la que Gil Manzano consideró que Koke no hace penalti.

Así las cosas, cabe destacar que el Cádiz sigue siendo el único equipo sin penaltis a favor en LaLiga 2020-21, competición en la que ya le han pitado tres en contra (contando el que le marcaron este domingo). Esta tarde estuvo cerca de tenerlo, con el partido 1-2 en favor del Atleti.

Según las normas, cometerá infracción el jugador que:

toque el balón de manera voluntaria con la mano o el brazo.

marque gol en la portería adversaria directamente con la mano o el brazo —incluso si la acción se produce de forma accidental—, incluido el guardameta.

recupere la posesión del balón después de que este le toque en la mano o el brazo, para luego marcar gol en la portería adversaria o generar una ocasión de gol.

Además, por norma general, cometerá infracción el jugador que toque el balón con la mano o el brazo

cuando:

la mano o el brazo se posicionan de manera antinatural y consiguen que el cuerpo ocupe más espacio; incluso en el caso de que el balón toque en la mano o el brazo del jugador tras haber rebotado en la cabeza, el cuerpo o el pie de dicho jugador o de otro que estuviera situado cerca del primero.

la mano o el brazo se sitúan por encima de la altura del hombro o más allá de este, a menos que se juegue primeramente el balón, y luego toque este en la mano o el brazo.

Excepto en las infracciones mencionadas, por regla general no se considerará infracción si el balón toca la mano o el brazo: