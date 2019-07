Pogba, modelo de la nueva camiseta de visitante del Manchester United

Pese a las informaciones sobre su salida de la Premier League, el francés ha lucido las dos nuevas equipaciones presentadas por los ‘red devils’

Pese al fuerte interés de y , Paul Pogba sigue siendo jugador del . Y en consecuencia, el Manchester United sigue luciendo al campeón del mundo. El francés no sólo está ya concentrado con su equipo en Perth ( ) desde el pasado domingo, sino que los ‘red devils’ han presentado este viernes la nueva camiseta de visitante para la próxima temporada con Pogba como modelo de excepción. Un síntoma de lo ‘apegado’ que está el club inglés a su mediocentro estrella.

Tradicionalmente, este gesto era entendido en el mercado de fichajes como una renuncia pública a salir del club. Si eres imagen de tu club para la próxima campaña, significa que realmente vas a representarlo durante el curso en ciernes. Sin embargo, esa relación no es 100% fiable. El Real Madrid lo ‘sufrió’ con Xabi Alonso, que salió de manera sorpresiva rumbo al Bayern apenas unas horas después de presentar un nuevo modelo de camiseta en persona, con la temporada ya en marcha incluso. Y se entiende que el caso de Pogba puede acabar de la misma manera.

No obstante, el jugador francés ha dicho ya por activa y por pasiva que quiere encontrar nuevos retos para la próxima campaña. Y desde el Real Madrid, tal y como publicaba Goal este viernes, no se espera el fichaje de Pogba hasta el final del mercado. De manera que este anuncio público con el ‘6’ como modelo de la nueva camiseta no cambia en absoluto la hoja de ruta marcada por el futbolista para salir, ni por los clubes que pretenden su fichaje.

De hecho, Pogba ya fue modelo de la camiseta local de la nueva temporada. La roja clásica. En este caso, para la equipación visitante, la marca alemana que viste al Manchester United ha elegido este nuevo modelo basándose en el distrito creativo de Manchester, el Northern Quarter, y presenta una combinación de colores en tonos sabana con un patrón intrincado y complementado con un borde negro.