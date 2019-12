Podría modificarse el programa de partidos de la Fecha 21 del torneo paraguayo

La Policía pide adelantar un día los juegos en simultáneo, que tienen relación con la definición del campeonato guaraní.

El Comisario Eliseo Gaona, encargado del Departamento de Eventos Deportivos de la Policía Nacional, indicó este lunes que realizaron un pedido para que los juegos Olimpia Vs. Guaraní y Libertad Vs. Deportivo Santaní, se disputen el día sábado 7 de diciembre y no el domingo 8, como está programado en principio.

El motivo del posible cambio tiene que ver con la festividad de la Virgen de Caacupé, que moviliza una cantidad importante de efectivos policiales, por lo que se teme no poder brindar la cobertura necesaria a la definición del torneo Clausura.

“Remití una nota de pedido a mis superiores y que se pueda ver la programación del fin de semana, porque la mayoría del personal va a Caacupé a trabajar", explicó Gaona en a la AM1080.

En campamento del Franjeado, organizador del evento principal del fin de semana, no están ajenos al cambio de día, pero solicitan se tome una decisión lo antes posible. “En principio teníamos planeado jugar el domingo, pero nosotros lo único que pedimos es que se haga el cambio lo antes posible, para poder planificar la semana”, expresó José Montero, delegado del club ante la APF, en una entrevista con la AM780.

Por su parte, Carlos Sosa Jovellanos, presidente de la Divisional Profesional de la APF, explicó que, si llega a sus manos el pedido de la Policía Nacional, deberá ser estudiado minuciosamente. "Está programada la fecha, ahora si viene la nota, vamos a reconsiderar”.

En las próximas horas se sabrá si la Fecha 21 es modificada o si todo seguirá como se programó el pasado viernes.