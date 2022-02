Pochettino, sobre si estará Neymar ante el Madrid: "Veremos cómo evoluciona"

Es una de las grandes incógnitas sobre el partido de ida de la eliminatoria PSG-Real Madrid y sigue, al parecer, sin conocerse por mucho que el partido de ida esté a la vuelta de la esquina. Han pasado las semanas y los parisinos siguen sin tener la certeza de si el astro brasileño podrá reforzar su once.

Tanto es así que Mauricio Pochettino acaba de expresar la seguridad de lo que ocurrirá ante el Rennes y las dudas ante la eliminatoria europea: "La evolución de la lesión de Neymar es buena pero no podrá jugar contra el Rennes y no estará en el grupo. Tenemos unos días por delante antes del partido contra el Madrid y veremos cómo evoluciona".

A partir de ahí, el discutido técnico argentino ha tirado más de manual y se ha referido al partido liguero afirmando que "el partido más importante en este momento es el del viernes contra el Rennes. Nuestra responsabilidad es que tenemos que estar concentrados al 100% en ese partido. Sabemos que hay muchas cosas que pueden pasar y cambiar la situación. La Champions lo es, pero tenemos que estar centrados en el partido contra el Rennes".

También ha habido ocasión para preguntar al extécnico del Espanyol acerca de un Karim Benzema que aún no ha vuelto a estar activo con el Real Madrid pero del que se cree que llegará para el choque de París. “Está claro que Karim Benzema es uno de los mejores delanteros del mundo, es un gran jugador que demuestra su talento en el Real Madrid año tras año. Así que sin duda sería una pérdida para ellos. No digo que pueda ser una ventaja para nosotros, pero seguro que no es el mismo equipo, incluso si hay muchos buenos jugadores en este equipo", confesado el argentino.