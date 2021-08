Pochettino: "Mbappé tiene un año más de contrato y es jugador del PSG"

El técnico del PSG ha comparecido en rueda de prensa y ha vuelto a hablar sobre la situación del delantero galo.

El futuro de Kylian Mbappé es, sin duda, el tema de actualidad en el PSG. La posible salida del delantero, que sigue sin renovar con el cuadro parisino, centra los asuntos más relevantes en torno al cuadro de la capital gala. Una vez más, el técnico del club, Mauricio Pochettino, ha tenido que aclarar en rueda de prensa que cuenta con el delantero.

El futuro de Mbappé

“Yo encuentro muy bien a Mbappé. Muy motivado para hacer una buena temporada. Lo que estamos pensando, como vengo diciendo, Kylian es nuestro jugador y no veo que no esté aquí en el curso que iniciamos hace un par de semanas”.

"La verdad es que me gusta este período, que me lo tomo con humor, siendo positivo. Este período es parte del fútbol. Hay cosas que se dicen y hablan, por experiencia, algunas cosas pueden ser o no, muchas no son. Lo importante es que está tranquilo, el club sabe lo que va a hacer. Sabemos que Kylian es nuestro jugador, está tranquilo y preparando el partido de mañana".

"Mi conversación con Kylian es todo futbolístico, de lo que tiene que hacer mañana. Tiene un año más, sino renueva, es jugador del PSG, está contento con nosotros y nosotros con él".

El artículo sigue a continuación

Messi y Donnarumma, elogiados por el técnico

"Todavía no hemos dado la convocatoria, la daremos después de la rueda de prensa. Estamos analizando si va a estar con el grupo o no. Creo que lo que aporta Messi todo el mundo lo sabe. La presencia de Leo aquí con nosotros, ya sabemos lo que representa y hemos hablado mucho de él en estos últimos días. Todo es positivo, hay buen ambiente en el grupo y él se ha adaptado muy bien. Estamos contentos de la forma en la que está trabajando".

"Estamos analizando si puede estar dentro del grupo. Viene de ser el mejor jugador de la Eurocopa. Como en el caso de Leo, es visible todo lo que puede aportar al grupo. La adaptación está siendo muy buena y su energía también. Creo que hay un ambiente muy bueno que todos los jugadores que han llegado han aportado esa energía necesaria para renovar el grupo".