Pochettino le abre la puerta del PSG a Messi y Sergio Ramos

El técnico del PSG ha concedido sendas entrevistas a 'AS' y 'MARCA' y ha hablado de las posibles llegadas de los capitanes de Real Madrid y Barcelona.

Mauricio Pochettino ha concedido una entrevista al diario 'AS'. El nuevo entrenador del PSG ha hablado abiertamente sobre Messi, el encuentro ante el Barcelona, o de cuando rechazó una oferta al Real Madrid cuando tuvo un contrato firmado con el Tottenham.

Claro sobre Messi

"En ciertas ocasiones las palabras sobran. Con la pregunta que me hace se entiende todo. ¿Qué entrenador en el mundo no querría tener a un jugador del calibre del que me dice? Entiendo totalmente la pregunta, pero es buscar una controversia. Es una pregunta peligrosa si se saca del contexto una palabra mía… Vendrá el Pochettino falta al respeto, Pochettino habla de esto, Pochettino habla de lo otro".

"Se habla mucho. Estas las estrategias de todos los clubes para poder mejorar los equipos. Al final veremos lo que pasa. Mi responsabilidad es tener respeto por los jugadores que militan en otros equipos y mantener esa distancia. En el fútbol no todo vale, pero todos los clubes trabajan para conseguir los mejores futbolistas para estar más cerca de la victoria", expresó cuestionado sobre la situación actual, en la que el futuro del '10' azulgrana no está nada clara.

Rechazó una oferta del Real Madrid en 2018 por respeto al Tottenham

"Eso depende de cómo cada uno lo vea. Uno no puede juzgar a nadie. En la vida se está para tomar las decisiones que te hagan feliz con respeto al prójimo. Hay que actuar en consecuencia de lo que son tus valores. Seguro que debilidades tengo. La lealtad, la honestidad son cualidades que en la vida tienen que estar por delante de otras muchas otras cosas. Las cosas tienen que llegar en el momento que tienen que llegar. Y te van a llegar de forma natural no puedes forzarlas. A veces tienes mala consecuencias por tomar decisiones que no entran en la razón y va en contra de lo que uno siente. Cuando doy mi palabra, es más que una firma. Y yo en ese momento le había dado a Levy (Tottenham) mi palabra de seguir hasta que se terminara el estadio y el proyecto para el que me habían venido a buscar cinco años atrás. Había una relación de respeto y agradecimiento porque él me fichó del Southampton. Él siempre había cumplido conmigo y faltaba más que yo no hubiera cumplido con él. Me comporté como cualquier persona se hubiera comportado. Fui leal y honesto con mi discurso", aseguró.

Pochettino se deshace en elogios hacia Mbappé

"Hoy hablaba con un compañero sobre Kylian humanamente y me decían ¿quién no va a querer a Kylian? Como chico, como persona. Es adorable, con una sonrisa, una energía que te gana. Es un chico que ganó la Copa del Mundo con Francia siendo titular con 19 años… ¿Qué más puedo decir de un jugador como él? Tiene un enorme potencial. Un talento increíble. Espero que esté con nosotros todo el tiempo posible", aseguraba, elogiando a una de sus estrellas.

"Encantado" con su plantilla

También, ha concedido una entrevista al diario MARCA, en la que fue prudente sobre la posibilidad de fichar a Messi, asegurando que "le encanta" la plantilla que tiene y que diga lo que diga "será malinterpretado".

"Diga lo que diga será malinterpretado, y me encanta lo que tengo. Los grandes futbolistas encajan en cualquier liga y cualquier equipo".

Pochettino, honesto, habla sobre Ramos

"Después de un mes estoy encontrando a jugadores de gran liderazgo. Los grandes son capaces de jugar y convivir en diferentes proyectos y culturas, pero soy muy respetuosos. La estrategia del PSG ya es desde hace años cuando fichamos a Ronaldinho, ver las oportunidades de mercado y adherir a los que pueden mejorar lo que tenemos. Se verá en estos meses. Aquí Ramos encontraría un gran club con la obsesión de ganar siempre, el PSG uno de los grandes del mundo".

Claro sobre la continuidad de Mbappé

"Existen muchos rumores, pero lo veo en el PSG muchos años, y esa es la ilusión del club. Contamos con él durante el tiempo que estemos aquí. Es verdad que tiene que tomar una decisión pero le vemos contento y muy comprometido con este proyecto".