Pochettino desmintió su contacto con el club catalán: "Mi nombre mucho no pega con el Barcelona"

El exentrenador del Tottenham se distanció una vez más del equipo azulgrana, aunque lamentó un poco sus dichos en el pasado.

Cuando Quique Setién dejó su lugar en el banco del tras la goleada histórica ante el Bayern Munich, su apellido comenzó a sonar. Sin embargo, bastaría solo recordar algunas de las frases de Mauricio Pochettino para descartar automáticamente toda chance de acercamiento al club catalán.

Con el diario del lunes y con Ronald Koeman en el conjunto azulgrana, el argentino rompió el silencio: "Se han dicho muchas cosas, y después se sacan de contexto. Yo siempre dije que me une un lazo muy fuerte con el , estuve ahí casi 17 años", explicó en diálogo con 90 minutos de fútbol.

"Estar a las sombras de un gigante como es el Barcelona, tiene un costo emocional, que sufre uno y la familia. Mi nombre mucho no pega con el Barcelona. Quizás me equivoqué en las formas que transmití que sería imposible entrenar ahí en un futuro. Exageré un poco. Pero fueron las circunstancia del momento", explicó Pochettino.

Además, dejó en claro que sabe bien el peso de sus palabras en su pasado. "Yo creo que esas declaraciones hicieron que cuando salió mi nombre como posibilidad para dirigir al Barcelona, la opinión pública no esté a favor. Pero nunca me llegó ninguna oferta", dijo.

"No es una cuestión de capacidad. Yo creo que pasé muchos años en Barcelona, mis hijos también. Es más que un club, no es un equipo de fútbol. Yo soy una persona de mundo, que hice una carrera en el Espanyol, y he sufrido ser de Barcelona con ese equipo. Uno vivió muchísimas cosas, a nivel personal y familiar, que más allá de admirar, es un poco de esto de los valores por los que uno se rige y transmite", finalizó.