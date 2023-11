Play-offs de la Eurocopa Alemania 2024: sorteo, cuándo se juega, qué selecciones participan, cómo funciona y TV

Tres selecciones llegarán a la fase final de la UEFA EURO 2024 a través de los play-offs que se juegan el 21 y 26 de marzo de 2024.

La Eurocopa de Alemania 2024 ya conoce a 21 de las 24 selecciones que participarán del torneo el próximo verano. Las tres restantes se definirán a través de los Play-offs que se disputarán el 21 y 26 de marzo de 2024.

A continuación, Goal repasa la información suministrada por la UEFA en torno a cómo funciona esta especie de repesca para ir al torneo continental.

Cómo se forman las ruta de los play-offs, basándose en la clasificación final de los Clasificatorios Europeos

Ruta C: Georgia / Grecia / Kazajstán / Luxemburgo

Ruta B: Israel / Bosnia y Herzegovina / dos equipos en ser sorteados entre Finlandia, Ucrania, Islandia

Ruta A: Polonia / Gales / un equipo en ser sorteado entre Finlandia, Ucrania, Islandia / Estonia

¿Cuáles son los play-offs en cada ruta?

Semifinales - Ruta C: Georgia (1) - Luxemburgo (4), Grecia (2) - Kazajstán (3)Semifinales - Ruta B: Israel (1) - Ucrania/Islandia (4)*, Bosnia y Herzegovina (2) - Finlandia/Ucrania (3)*Semifinales - Ruta A: Polonia (1) - Estonia (4), Gales (2) - Finlandia/Ucrania/Islandia (3)

*Si el sorteo asigna a Finlandia en la ruta B, como equipo mejor clasificado jugaría contra Bosnia y Herzegovina, y cualquiera entre Ucrania o Islandia jugarían en la Ruta B contra Israel, el mejor clasificado. Si Ucrania e Islandia son asignadas a la Ruta B, Ucrania, equipo mejor clasificado, jugaría contra Bosnia y Herzegovina, e Islandia contra Israel.

Final de la Ruta C: Georgia/Luxemburgo - Grecia/Kazajstán (anfitriones por sorteo)

Final de la Ruta B: Israel/Ucrania/Islandia - Bosnia y Herzegovina/Finlandia/Ucrania (anfitriones por sorteo)

Final de la Ruta A: Polonia/Estonia - Gales/Finlandia/Ucrania/Islandia (anfitriones por sorteo)

¿Cuándo son los partidos de los play-offs?

Habrá seis semifinales el 21 de marzo de 2024 y tres finales el 26 de marzo de 2024. Los tres equipos ganadores de esos partidos completarán el cuadro de 24 equipos de la fase final de la EURO.

¿Cuándo y dónde se celebra el sorteo de los play-offs?

El sorteo de los play-offs tendrá lugar en la Casa del Fútbol Europeo de Nyon (Suiza) a partir del mediodía HEC del jueves 23 de noviembre.

¿Son nuevos estos play-offs?

Ha habido play-offs en seis de las últimas siete EURO. Sin embargo, los play-offs de la UEFA EURO 2020 ofrecieron un formato diferente. Por primera vez, los combinados tuvieron que superar más de una ronda y, a diferencia de todas las ediciones anteriores, los equipos se clasificaron para participar a través de la Nations League, en lugar de la fase de Clasificación Europeos.

El mismo formato se adoptó para los play-offs europeos de la Copa Mundial de la FIFA 2022 (aunque, en ese caso, solo se clasificaron dos selecciones de la Nations League para los play-offs junto con diez segundas de grupo de la fase de los Clasificatorios Europeos), por lo que es la tercera vez que se utilizarán partidos a una sola vuelta.

¿Cómo funcionan los play-offs?

Se seleccionarán doce combinados en función de su rendimiento en la Nations League 2022/23: nominalmente, las primeras de grupo de las Ligas A, B y C, pero si ya se han clasificado serán sustituidos por el siguiente conjunto mejor clasificado de su liga. Las cuatro plazas de los play-offs se asignan a cada liga desde la Liga C hasta la Liga A en orden alfabético inverso.

Si hay menos de cuatro selecciones de una liga en los play-offs, la primera plaza disponible se asignará a la mejor clasificada del grupo de la Liga D, Estonia.

Las plazas restantes se asignarán en función de la clasificación general de la Nations League 2022/23 a los combinados mejor clasificados que aún no se hayan clasificado, con la restricción de que las primeras de grupo de las Ligas A, B y C no podrán estar en una ruta de play-offs con equipos de una liga superior.