Platense removió a Caballero de la dirección técnica

Primera División de Honduras: El entrenador de 60 años fue destituido luego de no haber podido prosperar en la fase final del Clausura.

Platense llegó a la fase final del Clausura hondureño aunque no fue suficiente para conformar al club escualo. El propio Carlos Caballero confirmó que fue removido del cargo de entrenador, aunque exhibió su fastidio por la manera en que lo hicieron.

"Es verdad que me separaron, lastimosamente no lo hicieron de frente. Me llamaron por teléfono para informarme y creo que fueron injustos conmigo", expresó en el sitio diez.hn el nacido en Olanchito hace 60 años, cuyo equipo ganó apenas tres partidos de los últimos 11 que disputó.

La parada más compleja se le presentó en la recta camino al título, ya que no pudo hacer nada en la revancha frente a Motagua, que lo derrotó 3-0 tras la igualdad sin goles.

Justamente, la campaña con Platense había arrancado de manera positiva con la victoria ante Motagua en el estadio Excélsior, en la fecha 15, pero luego no encontró regularidad ni pudo exponer un fútbol que colmara las expectativas. El ciclo de Caballero, entonces, llegó a su fin.