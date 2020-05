Pizzi aprueba el pacto Barça-Inter por Lautaro Martínez y Arturo Vidal

El extécnico de La Roja se refirió al trueque que pretenden ambos clubes por el argentino y el chileno. También comentó el presente de Alexis Sánchez.

Arturo Vidal está llamado a ser pieza clave en el fichaje de Lautaro Martínez por el . Y es que según apunta la prensa española, habría aceptado al volante chileno como parte de pago por el traspaso del delantero argentino, el gran objetivo de la tienda catalana.

Al respecto, Juan Antonio Pizzi, ex técnico de La Roja, opinó sobre el "trueque" que pretenden ambos clubes, asegurando que el ex Racing tiene potencial para arribar al Camp Nou, mientras que el ex Bayern Munich encajaría en el sistema de Antonio Conte.

Más equipos

"El fútbol italiano es el contexto ideal para las características de Arturo. Apoya mucho su juego en la intensidad y el físico, y ya se vio en la . Me hablaba muy bien de Antonio Conte. Si decidiese dejar el Barcelona, creo que el Inter sería ideal para él", sostuvo en diálogo con Calciomercato.

En relación al seleccionado argentino, el santafesino -que ganó seis títulos en dos temporadas con el Barça- dijo que "Lautaro tiene un potencial increíble y representa al tipo perfecto de delantero para la filosofía del Barcelona: participa muy bien del juego y tiene un gran talento para el gol. Si decide desembarcar en el Barça, estoy seguro de que lo hará muy bien".

El artículo sigue a continuación

Por otra parte, se refirió a la situación de Alexis Sánchez en el Nerazzurri. El Niño Maravilla debe volver al una vez que finalice su sesión en la escuadra de la península, por lo que recalcó que el nacido en Tocopilla "mostró su mejor cara en el . La Premier League es probablemente el campeonato ideal para él".

Asimismo, lanzó: "Debe 'reiniciarse', volver a creer en sus enormes cualidades. Necesita un entrenador que lo conozca, que le otorgue confianza y lo tranquilice. Tienes deseos de demostrar todo de inmediato, pero debe recuperar la serenidad y ser consciente de que el ritmo y la continuidad se encuentran con el tiempo", añadió.

Finalmente, aseguró que busca retomar la actividad en el Viejo Continente tras dejar en 2019. “El fútbol europeo encanta a cualquier entrenador. Nunca se sabe cuándo puede presentarse la oportunidad, y mientras tanto hay que estudiar para estar preparado", cerró.